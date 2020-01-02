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بقرار من وزير الطاقة.. "السقاف" رئيسًا لجامعة الملك فهد للبترول

في إطار برنامج التحول الاستراتيجي وتأسيس مجلس أمناء للجامعة

بناء على موافقة المقام السامي الكريم، أصدر الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة رئيس مجلس أمناء جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أمس الأربعاء قرارًا بتكليف الدكتور محمد السقاف رئيسًا للجامعة.

وتفصيلاً، يأتي هذا القرار امتدادًا للدعم الذي يحظى به قطاع التعليم في السعودية بشكل عام، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بشكل خاص، من القيادة - أيدها الله -، بدءا من صدور النظام الجديد، وإطلاق برنامج التحول الاستراتيجي للجامعة، وتأسيس مجلس أمناء الجامعة برئاسة الوزير عبدالعزيز بن سلمان.

ويعد هذا القرار خطوة مهمة نحو البدء في التحول الاستراتيجي للجامعة للإسهام في تطوير قطاع التعليم، وتعزيز روابطه بالاقتصاد والصناعة، وفقًا لرؤية السعودية 2030. كما يدعم تطلعات القيادة - أيدها الله - بأن تحقق الجامعة نتائج ملموسة من هذا التحول، بما في ذلك تخريج كفاءات متميزة في تخصصات جديدة، ومواكِبة لمتطلبات الاقتصاد والثورة الصناعية، وتعزيز مستوى الجامعة ومكانتها الأكاديمية محليًّا وعالميًّا.

وزير الطاقة رئيس مجلس أمناء جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الأمير عبدالعزيز بن سلمان رئيس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن المكلف محمد السقاف

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بقرار من وزير الطاقة.. "السقاف" رئيسًا لجامعة الملك فهد للبترول
سبق

بناء على موافقة المقام السامي الكريم، أصدر الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة رئيس مجلس أمناء جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أمس الأربعاء قرارًا بتكليف الدكتور محمد السقاف رئيسًا للجامعة.

وتفصيلاً، يأتي هذا القرار امتدادًا للدعم الذي يحظى به قطاع التعليم في السعودية بشكل عام، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بشكل خاص، من القيادة - أيدها الله -، بدءا من صدور النظام الجديد، وإطلاق برنامج التحول الاستراتيجي للجامعة، وتأسيس مجلس أمناء الجامعة برئاسة الوزير عبدالعزيز بن سلمان.

ويعد هذا القرار خطوة مهمة نحو البدء في التحول الاستراتيجي للجامعة للإسهام في تطوير قطاع التعليم، وتعزيز روابطه بالاقتصاد والصناعة، وفقًا لرؤية السعودية 2030. كما يدعم تطلعات القيادة - أيدها الله - بأن تحقق الجامعة نتائج ملموسة من هذا التحول، بما في ذلك تخريج كفاءات متميزة في تخصصات جديدة، ومواكِبة لمتطلبات الاقتصاد والثورة الصناعية، وتعزيز مستوى الجامعة ومكانتها الأكاديمية محليًّا وعالميًّا.

02 يناير 2020 - 7 جمادى الأول 1441
02:15 AM

بقرار من وزير الطاقة.. "السقاف" رئيسًا لجامعة الملك فهد للبترول

في إطار برنامج التحول الاستراتيجي وتأسيس مجلس أمناء للجامعة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بناء على موافقة المقام السامي الكريم، أصدر الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة رئيس مجلس أمناء جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أمس الأربعاء قرارًا بتكليف الدكتور محمد السقاف رئيسًا للجامعة.

وتفصيلاً، يأتي هذا القرار امتدادًا للدعم الذي يحظى به قطاع التعليم في السعودية بشكل عام، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بشكل خاص، من القيادة - أيدها الله -، بدءا من صدور النظام الجديد، وإطلاق برنامج التحول الاستراتيجي للجامعة، وتأسيس مجلس أمناء الجامعة برئاسة الوزير عبدالعزيز بن سلمان.

ويعد هذا القرار خطوة مهمة نحو البدء في التحول الاستراتيجي للجامعة للإسهام في تطوير قطاع التعليم، وتعزيز روابطه بالاقتصاد والصناعة، وفقًا لرؤية السعودية 2030. كما يدعم تطلعات القيادة - أيدها الله - بأن تحقق الجامعة نتائج ملموسة من هذا التحول، بما في ذلك تخريج كفاءات متميزة في تخصصات جديدة، ومواكِبة لمتطلبات الاقتصاد والثورة الصناعية، وتعزيز مستوى الجامعة ومكانتها الأكاديمية محليًّا وعالميًّا.

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