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مصر.. ارتفاع عدد ضحايا عقار جسر السويس المنهار إلى 18 شخصًا

النيابة العامة تُحقق في الواقعة

قالت مصادر مصرية إن 18 شخصًا فقدوا حياتهم جراء انهيار أحد العقارات في منطقة جسر السويس شرقي العاصمة المصرية القاهرة.

وفتحت النيابة العامة تحقيقًا في الواقعة، فيما قالت وسائل إعلام إن العقار كانت به عدد من المخالفات وصلت إلى إزالة الأساسات.

وكشف نواب في مجلس الشعب عن تقديم بلاغات سابقة حول نفس العقار لمواجهة تلك المخالفات.

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مصر.. ارتفاع عدد ضحايا عقار جسر السويس المنهار إلى 18 شخصًا
سبق

قالت مصادر مصرية إن 18 شخصًا فقدوا حياتهم جراء انهيار أحد العقارات في منطقة جسر السويس شرقي العاصمة المصرية القاهرة.

وفتحت النيابة العامة تحقيقًا في الواقعة، فيما قالت وسائل إعلام إن العقار كانت به عدد من المخالفات وصلت إلى إزالة الأساسات.

وكشف نواب في مجلس الشعب عن تقديم بلاغات سابقة حول نفس العقار لمواجهة تلك المخالفات.

28 مارس 2021 - 15 شعبان 1442
08:28 AM

مصر.. ارتفاع عدد ضحايا عقار جسر السويس المنهار إلى 18 شخصًا

النيابة العامة تُحقق في الواقعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,828

قالت مصادر مصرية إن 18 شخصًا فقدوا حياتهم جراء انهيار أحد العقارات في منطقة جسر السويس شرقي العاصمة المصرية القاهرة.

وفتحت النيابة العامة تحقيقًا في الواقعة، فيما قالت وسائل إعلام إن العقار كانت به عدد من المخالفات وصلت إلى إزالة الأساسات.

وكشف نواب في مجلس الشعب عن تقديم بلاغات سابقة حول نفس العقار لمواجهة تلك المخالفات.

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