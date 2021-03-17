"الروقي" مديرًا لإدارة "عدل عنيزة"

صدر قرار مدير عام فرع وزارة العدل بمنطقة القصيم، عبدالله بن محمد المطيويع، بتكليف خالد الروقي؛ مديرًا لإدارة كتابة العدل بعنيزة.

وقد تدرّج "الروقي" في عمله في المؤسسة العدلية، كأحد الكفاءات الإدارية المميزة، إضافة إلى جهوده في قطاع الإعلام والعلاقات.