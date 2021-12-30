النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. قاصدو المسجد النبوي يتقيدون بالإجراءات الاحترازية

وكالة الرئاسة العامة تتابع التزام الجميع بلبس الكمامة والتباعد

باشرت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف اليوم، تطبيق إجراءات التباعد بين المصلين، والتأكد من التزام الجميع بلبس الكمامة، وتحقيق كل المتطلبات الوقائية والاحترازية في المسجد النبوي.

والتزم المصلون بتطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية أثناء توافدهم لأداء صلاة الظهر في المسجد النبوي الشريف؛ مما يُجسّد الوعي المجتمعي بتنفيذ التعليمات المتعلقة بحماية الصحة العامة، والتقيد بالتوجيهات الصادرة التي تهدف إلى الوقاية من فيروس "كوفيد-19" والسلالات المتحورة منه.

وشرعت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي مبكرًا، باتخاذ الترتيبات اللازمة التي شملت إعادة توزيع المصليات داخل وخارج المسجد، بما يضمن تحقيق التباعد، إضافة إلى تكثيف أعمال تنظيف وتعقيم الأرضيات والسجاد، لتعزيز الجانب الوقائي في كافة أرجاء المسجد النبوي.

وشملت الإجراءات الميدانية تكليف المرشدين الميدانيين بمتابعة تقيد المصلين في الساحات، وعلى مداخل المسجد النبوي بالإجراءات الاحترازية الوقائية الصادرة أمس، وتوعيتهم بأهمية الالتزام بارتداء الكمامة، والالتزام بالمواضع المحددة على السجاد لضمان التباعد بين المصلين قبل وأثناء الصلاة، وتنظيم دخول وخروج المصلين بشكل انسيابي عبر المسارات المخصصة، وتوفير جميع الخدمات وسبل الرعاية التي يحتاجها قاصدو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليؤدوا العبادات براحة وطمأنينة.

وشددت الوكالة على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تشمل التباعد الجسدي بين المصلين، والتقيد بلبس الكمامة، وتجنب مواقع الزحام، حرصًا على سلامة قاصدي المسجد النبوي؛ مشيدة بالعمل التكاملي الذي يجري بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية الأمنية والصحية؛ لتحقيق أفضل معايير الجودة، وتطبيق كل الإجراءات لخدمة ورعاية المصلين والمحافظة على سلامتهم وصحة المجتمع كافة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. قاصدو المسجد النبوي يتقيدون بالإجراءات الاحترازية
سبق

باشرت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف اليوم، تطبيق إجراءات التباعد بين المصلين، والتأكد من التزام الجميع بلبس الكمامة، وتحقيق كل المتطلبات الوقائية والاحترازية في المسجد النبوي.

والتزم المصلون بتطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية أثناء توافدهم لأداء صلاة الظهر في المسجد النبوي الشريف؛ مما يُجسّد الوعي المجتمعي بتنفيذ التعليمات المتعلقة بحماية الصحة العامة، والتقيد بالتوجيهات الصادرة التي تهدف إلى الوقاية من فيروس "كوفيد-19" والسلالات المتحورة منه.

وشرعت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي مبكرًا، باتخاذ الترتيبات اللازمة التي شملت إعادة توزيع المصليات داخل وخارج المسجد، بما يضمن تحقيق التباعد، إضافة إلى تكثيف أعمال تنظيف وتعقيم الأرضيات والسجاد، لتعزيز الجانب الوقائي في كافة أرجاء المسجد النبوي.

وشملت الإجراءات الميدانية تكليف المرشدين الميدانيين بمتابعة تقيد المصلين في الساحات، وعلى مداخل المسجد النبوي بالإجراءات الاحترازية الوقائية الصادرة أمس، وتوعيتهم بأهمية الالتزام بارتداء الكمامة، والالتزام بالمواضع المحددة على السجاد لضمان التباعد بين المصلين قبل وأثناء الصلاة، وتنظيم دخول وخروج المصلين بشكل انسيابي عبر المسارات المخصصة، وتوفير جميع الخدمات وسبل الرعاية التي يحتاجها قاصدو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليؤدوا العبادات براحة وطمأنينة.

وشددت الوكالة على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تشمل التباعد الجسدي بين المصلين، والتقيد بلبس الكمامة، وتجنب مواقع الزحام، حرصًا على سلامة قاصدي المسجد النبوي؛ مشيدة بالعمل التكاملي الذي يجري بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية الأمنية والصحية؛ لتحقيق أفضل معايير الجودة، وتطبيق كل الإجراءات لخدمة ورعاية المصلين والمحافظة على سلامتهم وصحة المجتمع كافة.

30 ديسمبر 2021 - 26 جمادى الأول 1443
02:09 PM

شاهد.. قاصدو المسجد النبوي يتقيدون بالإجراءات الاحترازية

وكالة الرئاسة العامة تتابع التزام الجميع بلبس الكمامة والتباعد

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
1
1,318

باشرت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف اليوم، تطبيق إجراءات التباعد بين المصلين، والتأكد من التزام الجميع بلبس الكمامة، وتحقيق كل المتطلبات الوقائية والاحترازية في المسجد النبوي.

والتزم المصلون بتطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية أثناء توافدهم لأداء صلاة الظهر في المسجد النبوي الشريف؛ مما يُجسّد الوعي المجتمعي بتنفيذ التعليمات المتعلقة بحماية الصحة العامة، والتقيد بالتوجيهات الصادرة التي تهدف إلى الوقاية من فيروس "كوفيد-19" والسلالات المتحورة منه.

وشرعت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي مبكرًا، باتخاذ الترتيبات اللازمة التي شملت إعادة توزيع المصليات داخل وخارج المسجد، بما يضمن تحقيق التباعد، إضافة إلى تكثيف أعمال تنظيف وتعقيم الأرضيات والسجاد، لتعزيز الجانب الوقائي في كافة أرجاء المسجد النبوي.

وشملت الإجراءات الميدانية تكليف المرشدين الميدانيين بمتابعة تقيد المصلين في الساحات، وعلى مداخل المسجد النبوي بالإجراءات الاحترازية الوقائية الصادرة أمس، وتوعيتهم بأهمية الالتزام بارتداء الكمامة، والالتزام بالمواضع المحددة على السجاد لضمان التباعد بين المصلين قبل وأثناء الصلاة، وتنظيم دخول وخروج المصلين بشكل انسيابي عبر المسارات المخصصة، وتوفير جميع الخدمات وسبل الرعاية التي يحتاجها قاصدو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليؤدوا العبادات براحة وطمأنينة.

وشددت الوكالة على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تشمل التباعد الجسدي بين المصلين، والتقيد بلبس الكمامة، وتجنب مواقع الزحام، حرصًا على سلامة قاصدي المسجد النبوي؛ مشيدة بالعمل التكاملي الذي يجري بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية الأمنية والصحية؛ لتحقيق أفضل معايير الجودة، وتطبيق كل الإجراءات لخدمة ورعاية المصلين والمحافظة على سلامتهم وصحة المجتمع كافة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,063
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,099
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,646
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,541

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه
رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي
قالت لي..!!

قالت لي..!!

ساير المنيعي
مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

عبدالرحمن المرشد
جيل الروابط الإلكترونية

جيل الروابط الإلكترونية

محمد الصيعري
الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

صالح مطر الغامدي
ثقافة الفرح

ثقافة الفرح

حسن آل عمير
حنا بدو

حنا بدو

حمد خالد العرق
رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

ماجد آل حسنه
كيف حال مشاعرك؟

كيف حال مشاعرك؟

مها عبدالله الحقباني
إمبراطورية السلام العالمي

إمبراطورية السلام العالمي

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة