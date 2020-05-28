وزير الرياضة الإيطالي يوافق على عودة "الكالتشيو"

بعد التوقف في مارس خلف الأبواب المغلقة

أعلن وزير الرياضة فينتشينزو سبادافورا اليوم الخميس موافقته على استئناف مباريات الدوري الإيطالي لكرة القدم، معلناً أنه سيجتمع مع رئيس الوزراء جوزيبي كونتي لتحديد الموعد وجعله في 13 يونيو بدلاً من 20 من الشهر ذاته.

وجرى اجتماع بالفيديو تم خلاله اتخاذ هذا القرار الحاسم، بمشاركة رابطة الدوري الإيطالي ووزير الرياضة ورابطة اللاعبين ورابطة الأطباء الرياضيين الإيطاليين.

وكان الدوري الإيطالي توقف بسبب جائحة كورونا، حيث تم لعب المباراة الأخيرة في 9 مارس الفائت خلف أبواب مغلقة.