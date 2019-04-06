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"داعية ألباني": السعودية راعية السلام والأمان وهي ملجأ المسلمين دوما

"ماتراكوا" : المسلمون في حاجة إلى التلاقي المستمر والتشاور الدائم لتوحيد الصف

عاد الشيخ الداعية ميغن ماتراكوا الذي يعمل إمامًا في أحد جوامع جمهورية ألبانيا الواقعة في جنوب شرق أوروبا, إلى المملكة العربية السعودية ضيفًا على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –يحفظه الله- ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة بالمجموعة الرابعة عشرة, بعد تخرجه في الجامعة الإسلامية قبل 14 عامًا.

وقال "ماتراكوا": لقد اشتقت كثيرًا للمدينة المنورة بعد تخرجي في الجامعة الإسلامية بتخصص الشريعة الإسلامية, وأربعة عشر عامًا وأنا أتمنى العودة مرة أخرى لزيارة الحبيب عليه السلام، وعلى صاحبيه –رضي الله عنهما- وها هو اليوم الملك سلمان –أطال الله بعمره- قد حقق أمنيتي فجزاه خير الجزاء وجعل ما قدمه في ميزان حسناته.

وعن برنامج الاستضافة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أوضح "ماتراكوا" أن المسلمين في حاجة إلى التلاقي المستمر والتشاور الدائم من أجل توحيد الصف الإسلامي, واصفاً المملكة العربية السعودية براعية السلام والأمان؛ فهي البلد الأول الذي يرجع المسلمون إذا أشكل عليهم شيء من دينهم ودنياهم, وهذا ما يحققه هذا البرنامج المبارك.

وفي نهاية تصريحه رفع الشكر إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان –يحفظهما الله- على خدمتهما للإسلام والمسلمين, كما شكر المشرف العام على برنامج الاستضافة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على متابعته وتوجيهاته لكافة اللجان العاملة بالبرنامج لتقديم أرقى الخدمات للضيوف خلال فترة الاستضافة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"داعية ألباني": السعودية راعية السلام والأمان وهي ملجأ المسلمين دوما
سبق

عاد الشيخ الداعية ميغن ماتراكوا الذي يعمل إمامًا في أحد جوامع جمهورية ألبانيا الواقعة في جنوب شرق أوروبا, إلى المملكة العربية السعودية ضيفًا على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –يحفظه الله- ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة بالمجموعة الرابعة عشرة, بعد تخرجه في الجامعة الإسلامية قبل 14 عامًا.

وقال "ماتراكوا": لقد اشتقت كثيرًا للمدينة المنورة بعد تخرجي في الجامعة الإسلامية بتخصص الشريعة الإسلامية, وأربعة عشر عامًا وأنا أتمنى العودة مرة أخرى لزيارة الحبيب عليه السلام، وعلى صاحبيه –رضي الله عنهما- وها هو اليوم الملك سلمان –أطال الله بعمره- قد حقق أمنيتي فجزاه خير الجزاء وجعل ما قدمه في ميزان حسناته.

وعن برنامج الاستضافة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أوضح "ماتراكوا" أن المسلمين في حاجة إلى التلاقي المستمر والتشاور الدائم من أجل توحيد الصف الإسلامي, واصفاً المملكة العربية السعودية براعية السلام والأمان؛ فهي البلد الأول الذي يرجع المسلمون إذا أشكل عليهم شيء من دينهم ودنياهم, وهذا ما يحققه هذا البرنامج المبارك.

وفي نهاية تصريحه رفع الشكر إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان –يحفظهما الله- على خدمتهما للإسلام والمسلمين, كما شكر المشرف العام على برنامج الاستضافة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على متابعته وتوجيهاته لكافة اللجان العاملة بالبرنامج لتقديم أرقى الخدمات للضيوف خلال فترة الاستضافة.

06 إبريل 2019 - 1 شعبان 1440
10:32 AM

"داعية ألباني": السعودية راعية السلام والأمان وهي ملجأ المسلمين دوما

"ماتراكوا" : المسلمون في حاجة إلى التلاقي المستمر والتشاور الدائم لتوحيد الصف

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عبدالله العنزي - المدينة المنورة
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عاد الشيخ الداعية ميغن ماتراكوا الذي يعمل إمامًا في أحد جوامع جمهورية ألبانيا الواقعة في جنوب شرق أوروبا, إلى المملكة العربية السعودية ضيفًا على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –يحفظه الله- ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة بالمجموعة الرابعة عشرة, بعد تخرجه في الجامعة الإسلامية قبل 14 عامًا.

وقال "ماتراكوا": لقد اشتقت كثيرًا للمدينة المنورة بعد تخرجي في الجامعة الإسلامية بتخصص الشريعة الإسلامية, وأربعة عشر عامًا وأنا أتمنى العودة مرة أخرى لزيارة الحبيب عليه السلام، وعلى صاحبيه –رضي الله عنهما- وها هو اليوم الملك سلمان –أطال الله بعمره- قد حقق أمنيتي فجزاه خير الجزاء وجعل ما قدمه في ميزان حسناته.

وعن برنامج الاستضافة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أوضح "ماتراكوا" أن المسلمين في حاجة إلى التلاقي المستمر والتشاور الدائم من أجل توحيد الصف الإسلامي, واصفاً المملكة العربية السعودية براعية السلام والأمان؛ فهي البلد الأول الذي يرجع المسلمون إذا أشكل عليهم شيء من دينهم ودنياهم, وهذا ما يحققه هذا البرنامج المبارك.

وفي نهاية تصريحه رفع الشكر إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان –يحفظهما الله- على خدمتهما للإسلام والمسلمين, كما شكر المشرف العام على برنامج الاستضافة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على متابعته وتوجيهاته لكافة اللجان العاملة بالبرنامج لتقديم أرقى الخدمات للضيوف خلال فترة الاستضافة.

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