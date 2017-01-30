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بالفيديو والصور النادرة .."نافورة تاريخية" تكشف القاهرة منذ 60 عامًا وبدون فنادقها الفاخرة

تعتبر أقدم نافورة في منطقة الشرق الأوسط وأنشأتها مصرعام 1956 وسط النيل في القاهرة، حيث قامت شركة "جوليوس برجر" الألمانية بتصميمها وتركيبها بإشراف وزارة الشؤون البلدية والقروية المصرية حينذاك، واستمر تشغيلها حتى عام 1980 وأصابها العطل والتوقف حتى تم تشغيلها منذ أيام وبشكل متطور وحديث يلفت الأنظار.

يقع موقع النافورة الآن وسط أفخم فنادق القاهرة الحالية، مثل الفورسيزونز والنايل تاورز (جراند حياة) وكمبنسكي وسوفتيل والشيراتون وإنتركوننتال وريتزكارلتون، وهي أمام أرض الجزيرة بالقاهرة، وهي عبارة عن طابقين، الطابق الأول قطره 9 أمتار ويخرج الماء من وسطها بارتفاع 100 متر ويحيط بها 16 كشافًا كهربائيًا تحت الماء، ويفيض الماء على طابق آخر تخرج منه 32 نافورة صغيرة ومعها 32 كشافًا كهربائيًا تحت الماء، بينما يتضمن الطابق السفلي 64 ماسورة يخرج منها الفائض على هيئة ستارة مائية جميلة تحيط بجسم النافورة، وبه 16 كشافًا كهربائيًا للتجميل.

تنشر "سبق" بعض الصور للنافورة منذ إنشائها من موقع "ذاكرة مصر المعاصرة" التابع لمكتبة الإسكندرية، وتظهر في الخلفية مدينة القاهرة قبل إنشاء الفنادق الفاخرة وعلى ضفتي النيل الكثير من الحدائق، ومع ملاحظة عدم وجود مبانٍ عالية وظهور لإهرامات الجيزة، كما ظهرت نافورة النيل في العديد من الأعمال الفنية المصرية والعربية القديمة والحديثة، بالإضافة إلى فيديو نشرته صفحة شركة المقاولون العرب.

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بالفيديو والصور النادرة .."نافورة تاريخية" تكشف القاهرة منذ 60 عامًا وبدون فنادقها الفاخرة
سبق

تعتبر أقدم نافورة في منطقة الشرق الأوسط وأنشأتها مصرعام 1956 وسط النيل في القاهرة، حيث قامت شركة "جوليوس برجر" الألمانية بتصميمها وتركيبها بإشراف وزارة الشؤون البلدية والقروية المصرية حينذاك، واستمر تشغيلها حتى عام 1980 وأصابها العطل والتوقف حتى تم تشغيلها منذ أيام وبشكل متطور وحديث يلفت الأنظار.

يقع موقع النافورة الآن وسط أفخم فنادق القاهرة الحالية، مثل الفورسيزونز والنايل تاورز (جراند حياة) وكمبنسكي وسوفتيل والشيراتون وإنتركوننتال وريتزكارلتون، وهي أمام أرض الجزيرة بالقاهرة، وهي عبارة عن طابقين، الطابق الأول قطره 9 أمتار ويخرج الماء من وسطها بارتفاع 100 متر ويحيط بها 16 كشافًا كهربائيًا تحت الماء، ويفيض الماء على طابق آخر تخرج منه 32 نافورة صغيرة ومعها 32 كشافًا كهربائيًا تحت الماء، بينما يتضمن الطابق السفلي 64 ماسورة يخرج منها الفائض على هيئة ستارة مائية جميلة تحيط بجسم النافورة، وبه 16 كشافًا كهربائيًا للتجميل.

تنشر "سبق" بعض الصور للنافورة منذ إنشائها من موقع "ذاكرة مصر المعاصرة" التابع لمكتبة الإسكندرية، وتظهر في الخلفية مدينة القاهرة قبل إنشاء الفنادق الفاخرة وعلى ضفتي النيل الكثير من الحدائق، ومع ملاحظة عدم وجود مبانٍ عالية وظهور لإهرامات الجيزة، كما ظهرت نافورة النيل في العديد من الأعمال الفنية المصرية والعربية القديمة والحديثة، بالإضافة إلى فيديو نشرته صفحة شركة المقاولون العرب.

30 يناير 2021 - 17 جمادى الآخر 1442
04:16 PM

بالفيديو والصور النادرة .."نافورة تاريخية" تكشف القاهرة منذ 60 عامًا وبدون فنادقها الفاخرة

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خالد خليل - الرياض
1
2,395

تعتبر أقدم نافورة في منطقة الشرق الأوسط وأنشأتها مصرعام 1956 وسط النيل في القاهرة، حيث قامت شركة "جوليوس برجر" الألمانية بتصميمها وتركيبها بإشراف وزارة الشؤون البلدية والقروية المصرية حينذاك، واستمر تشغيلها حتى عام 1980 وأصابها العطل والتوقف حتى تم تشغيلها منذ أيام وبشكل متطور وحديث يلفت الأنظار.

يقع موقع النافورة الآن وسط أفخم فنادق القاهرة الحالية، مثل الفورسيزونز والنايل تاورز (جراند حياة) وكمبنسكي وسوفتيل والشيراتون وإنتركوننتال وريتزكارلتون، وهي أمام أرض الجزيرة بالقاهرة، وهي عبارة عن طابقين، الطابق الأول قطره 9 أمتار ويخرج الماء من وسطها بارتفاع 100 متر ويحيط بها 16 كشافًا كهربائيًا تحت الماء، ويفيض الماء على طابق آخر تخرج منه 32 نافورة صغيرة ومعها 32 كشافًا كهربائيًا تحت الماء، بينما يتضمن الطابق السفلي 64 ماسورة يخرج منها الفائض على هيئة ستارة مائية جميلة تحيط بجسم النافورة، وبه 16 كشافًا كهربائيًا للتجميل.

تنشر "سبق" بعض الصور للنافورة منذ إنشائها من موقع "ذاكرة مصر المعاصرة" التابع لمكتبة الإسكندرية، وتظهر في الخلفية مدينة القاهرة قبل إنشاء الفنادق الفاخرة وعلى ضفتي النيل الكثير من الحدائق، ومع ملاحظة عدم وجود مبانٍ عالية وظهور لإهرامات الجيزة، كما ظهرت نافورة النيل في العديد من الأعمال الفنية المصرية والعربية القديمة والحديثة، بالإضافة إلى فيديو نشرته صفحة شركة المقاولون العرب.

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