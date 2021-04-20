3 حوادث في أقل من شهر.. إقالة رئيس هيئة السكة الحديد في مصر

آخرها "حادثة طوخ" التي أودت بحياة 11 شخصاً وإصابة 98 آخرين

أصدر الفريق كامل الوزير، وزير النقل في مصر، قراراً بإقالة شرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد على خلفية حادث قطار طوخ.

كما قرر الوزير تعيين المهندس مصطفى عبد اللطيف أبو المكارم رئيساً لمجلس إدارة الهيئه القومية لسكك حديد مصر وذلك لمدة سنة، وتعيين المهندس شعبان محمود محمد موسى رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لتجديد وصيانة خطوط السكك الحديدية.

ووفق "الحرة" قال بيان الوزارة إن "الهدف من هذه القرارات ليس مجرد إجراء تعديلات في قيادات الهيئة، وإنما جاءت لطبيعة المرحلة القادمة والتي تتطلب الدفع بعدد من الكفاءات لاستكمال مسيرة التطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية الجاري تنفيذها وتقديم خدمات أفضل، والعمل على مدار الساعة لخدمة جمهور الركاب وبذل مزيد من الجهد للارتقاء بمرفق السكك الحديدية هذا المرفق الحيوي الهام الذي ينقل ملايين الركاب سنوياً".

وكانت مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، شهدت خروج ثماني عربات من القطار الذي كان متجهاً من القاهرة إلى المنصورة، مما أودى بحياة 11 شخصاً على الأقل وإصابة 98 آخرين.

والحادث هو الثالث من نوعه في أقل من شهر. فالخميس الماضي، خرجت عربتان من قطار يحمل الركاب بين القاهرة والدقهلية عن السكة الحديدية، ما تسبب بإصابة نحو 15 شخصاً.

وفي 15 مارس الماضي، توفي 20 شخصاً في حادثة تعرف باسم "قطاري سوهاج"، حيث اصطدم قطاران قرب مركز طهطا بمحافظة سوهاج، ناهيك عن خسائر مادية تقدر بـ 26 مليون جنيه مصري (حوالي 2 مليون دولار).