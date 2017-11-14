النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اعتزال ياسر.. نجوم عالميون يشاركون في الحدث

آل الشيخ ينشر مقطعاً لإعلان تفاصيل الحفل

أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، إقامة حفل اعتزال ياسر القحطاني مهاجم فريق الهلال السابق، والذي سيقام في الأول من شهر ديسمبر المقبل وسيجمع بين فريقي الهلال وY20.

ونشر آل الشيخ مقطع فيديو يظهر فيه ياسر القحطاني وهو يتلقى إيميلات عدد من اللاعبين العالميين الذين سيشاركون في الحدث وهم، اندريا بيرلو، صامويل ايتو، فرانشيسكو توتي، فان بيرسي.

ياسر القحطاني الهلال رئيس هيئة الترفيه تركي آلي الشيخ

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
اعتزال ياسر.. نجوم عالميون يشاركون في الحدث
سبق

أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، إقامة حفل اعتزال ياسر القحطاني مهاجم فريق الهلال السابق، والذي سيقام في الأول من شهر ديسمبر المقبل وسيجمع بين فريقي الهلال وY20.

ونشر آل الشيخ مقطع فيديو يظهر فيه ياسر القحطاني وهو يتلقى إيميلات عدد من اللاعبين العالميين الذين سيشاركون في الحدث وهم، اندريا بيرلو، صامويل ايتو، فرانشيسكو توتي، فان بيرسي.

14 نوفمبر 2019 - 17 ربيع الأول 1441
12:19 AM

اعتزال ياسر.. نجوم عالميون يشاركون في الحدث

آل الشيخ ينشر مقطعاً لإعلان تفاصيل الحفل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,175

أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، إقامة حفل اعتزال ياسر القحطاني مهاجم فريق الهلال السابق، والذي سيقام في الأول من شهر ديسمبر المقبل وسيجمع بين فريقي الهلال وY20.

ونشر آل الشيخ مقطع فيديو يظهر فيه ياسر القحطاني وهو يتلقى إيميلات عدد من اللاعبين العالميين الذين سيشاركون في الحدث وهم، اندريا بيرلو، صامويل ايتو، فرانشيسكو توتي، فان بيرسي.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,334
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,259
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,623
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,915

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة