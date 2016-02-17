"الجوازات" تحدد الدول التي تم تعليق القدوم منها.. والتأشيرات تتجدد آلياً

و16 دولة تم تعليق سفر المواطنين إليها بسبب تفشي "كورونا"

أكدت المديرية العامة للجوازات، أن تمديد صلاحية الإقامة وتأشيرة الخروج والعودة وتأشيرات الزيارة يتم آلياً دون مقابل في الدول التي يتم تعليق القدوم منها حتى تاريخ 31 / 3 / 2022م، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله.

وأوضحت "الجوازات" أن هذه الدول تشمل، تركيا، ولبنان، وإثيوبيا، وأفغانستان، وجنوب أفريقيا، وزيمبابواي، ونامبيا، وموزمبيق، وباتسوانا، وليسوتو، وإسواتيني، وملاوي، وزامبيا، ومدغشقر، بالاضافة أانغولا، وسيشل، وموريشيوس، والقمر المتحدة، ثم نيجيريا.

وفي ذات السياق، أوضحت كذلك أن 16 دولة تم تعليق سفر المواطنين إليها بسبب تفشي فيروس كورونا وهي: ولبنان، وتركيا، واليمن، وسوريا، والهند، وإندونيسيا، وإيران، وأرمينيا، والكنغو الديموقراطية، وليبيا، كذلك روسيا البيضاء، وفيتنام، وإثيوبيا، والصومال، وأفغانستان، وأخيراً فنزويلا.