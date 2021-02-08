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"الكرملين": إذا تَحقق هذا الشرط ستعود الحياة إلى ما كانت عليه قبل "كورونا"

وفقًا للخبراء والعلماء بمجال الصحة والمناعة والوقت المتوقع منتصف الصيف

تَوَقّع المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن يكتسب 60% من سكان العالم مناعة ضد كورونا بمنتصف الصيف المقبل؛ مما سيسمح بعودة الحياة إلى طبيعتها مثلما قبل ظهور الوباء.

وأوضح بيسكوف أنه وفقًا للخبراء في مجال الصحة وعلماء المناعة، من الضروري أن يكتسب حوالى 60% من سكان العالم مناعة ضد فيروس كورونا؛ مشيرًا إلى أن هذه النسبة قد تتحقق بحلول منتصف الصيف القادم.

وقال وفق "روسيا اليوم": إن العديد من الدول تعمل في هذا الاتجاه، وبدأت تظهر نتائج هذا العمل، ويمكن ملاحظتها في إسرائيل، وكذلك زيادة معدل التطعيم في روسيا والولايات المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تجاوز 106 ملايين إصابة منذ بدء تفشي الوباء، وتوفي بسببه أكثر من 2.3 مليون شخص حتى الآن.

المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف

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"الكرملين": إذا تَحقق هذا الشرط ستعود الحياة إلى ما كانت عليه قبل "كورونا"
سبق

تَوَقّع المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن يكتسب 60% من سكان العالم مناعة ضد كورونا بمنتصف الصيف المقبل؛ مما سيسمح بعودة الحياة إلى طبيعتها مثلما قبل ظهور الوباء.

وأوضح بيسكوف أنه وفقًا للخبراء في مجال الصحة وعلماء المناعة، من الضروري أن يكتسب حوالى 60% من سكان العالم مناعة ضد فيروس كورونا؛ مشيرًا إلى أن هذه النسبة قد تتحقق بحلول منتصف الصيف القادم.

وقال وفق "روسيا اليوم": إن العديد من الدول تعمل في هذا الاتجاه، وبدأت تظهر نتائج هذا العمل، ويمكن ملاحظتها في إسرائيل، وكذلك زيادة معدل التطعيم في روسيا والولايات المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تجاوز 106 ملايين إصابة منذ بدء تفشي الوباء، وتوفي بسببه أكثر من 2.3 مليون شخص حتى الآن.

08 فبراير 2021 - 26 جمادى الآخر 1442
11:02 AM

"الكرملين": إذا تَحقق هذا الشرط ستعود الحياة إلى ما كانت عليه قبل "كورونا"

وفقًا للخبراء والعلماء بمجال الصحة والمناعة والوقت المتوقع منتصف الصيف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تَوَقّع المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن يكتسب 60% من سكان العالم مناعة ضد كورونا بمنتصف الصيف المقبل؛ مما سيسمح بعودة الحياة إلى طبيعتها مثلما قبل ظهور الوباء.

وأوضح بيسكوف أنه وفقًا للخبراء في مجال الصحة وعلماء المناعة، من الضروري أن يكتسب حوالى 60% من سكان العالم مناعة ضد فيروس كورونا؛ مشيرًا إلى أن هذه النسبة قد تتحقق بحلول منتصف الصيف القادم.

وقال وفق "روسيا اليوم": إن العديد من الدول تعمل في هذا الاتجاه، وبدأت تظهر نتائج هذا العمل، ويمكن ملاحظتها في إسرائيل، وكذلك زيادة معدل التطعيم في روسيا والولايات المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تجاوز 106 ملايين إصابة منذ بدء تفشي الوباء، وتوفي بسببه أكثر من 2.3 مليون شخص حتى الآن.

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