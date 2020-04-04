قال الاتحاد الدولي لكرة القدم: إن حاجز السن قد يتم رفعه في أولمبياد طوكيو؛ حتى لا يغيب اللاعبون الذين كان يحقّ لهم المشاركة في 2020 عن المنافسات بعد تأجيل الألعاب إلى العام المقبل. وفي المعتاد تقتصر المشاركة في مسابقة كرة القدم الأولمبية للرجال على فرق تحت 23 عامًا، ويسمح لكل فريق بثلاثة لاعبين فقط فوق هذا السن. ولكن الاتحاد الدولي قال في بيان، أمس الجمعة، بحسب "روسيا اليوم": إن مجموعة عمل أنشأها "فيفا"، أوصت بأن تستمر المسابقة مفتوحة للاعبين المولودين في أو بعد أول يناير 1997، مثلما كان مخططًا في البداية؛ وهذا معناه فعليًّا زيادة حاجز السن بواقع عام واحد مثلما طلبت كوريا الجنوبية وأستراليا، فيما لا يوجد حاجز للسن في مسابقة السيدات. ولا تزال التوصيات بحاجة لأن يعتمدها مكتب "الفيفا"، وهو نسخة مصغرة من مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي يتخذ القرارات. وكانت اللجنة اليابانية المنظمة لأولمبياد طوكيو، واللجنة الأولمبية الدولية، قد اتفقتا الاثنين الماضي على انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو صيف العام المقبل، بدلًا من صيف العام الحالي، بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا.

بعد التأجيل.. قرار استثنائي بزيادة أعمار اللاعبين في أولمبياد طوكيو صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-04 قال الاتحاد الدولي لكرة القدم: إن حاجز السن قد يتم رفعه في أولمبياد طوكيو؛ حتى لا يغيب اللاعبون الذين كان يحقّ لهم المشاركة في 2020 عن المنافسات بعد تأجيل الألعاب إلى العام المقبل.



وفي المعتاد تقتصر المشاركة في مسابقة كرة القدم الأولمبية للرجال على فرق تحت 23 عامًا، ويسمح لكل فريق بثلاثة لاعبين فقط فوق هذا السن.



ولكن الاتحاد الدولي قال في بيان، أمس الجمعة، بحسب "روسيا اليوم": إن مجموعة عمل أنشأها "فيفا"، أوصت بأن تستمر المسابقة مفتوحة للاعبين المولودين في أو بعد أول يناير 1997، مثلما كان مخططًا في البداية؛ وهذا معناه فعليًّا زيادة حاجز السن بواقع عام واحد مثلما طلبت كوريا الجنوبية وأستراليا، فيما لا يوجد حاجز للسن في مسابقة السيدات.



ولا تزال التوصيات بحاجة لأن يعتمدها مكتب "الفيفا"، وهو نسخة مصغرة من مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي يتخذ القرارات.



وكانت اللجنة اليابانية المنظمة لأولمبياد طوكيو، واللجنة الأولمبية الدولية، قد اتفقتا الاثنين الماضي على انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو صيف العام المقبل، بدلًا من صيف العام الحالي، بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا.

04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441 11:53 AM

اخر تعديل 04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441 12:32 PM

بعد التأجيل.. قرار استثنائي بزيادة أعمار اللاعبين في أولمبياد طوكيو حتى لا يغيب اللاعبون الذين كان يحقّ لهم المشاركة في 2020





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قال الاتحاد الدولي لكرة القدم: إن حاجز السن قد يتم رفعه في أولمبياد طوكيو؛ حتى لا يغيب اللاعبون الذين كان يحقّ لهم المشاركة في 2020 عن المنافسات بعد تأجيل الألعاب إلى العام المقبل.



وفي المعتاد تقتصر المشاركة في مسابقة كرة القدم الأولمبية للرجال على فرق تحت 23 عامًا، ويسمح لكل فريق بثلاثة لاعبين فقط فوق هذا السن.



ولكن الاتحاد الدولي قال في بيان، أمس الجمعة، بحسب "روسيا اليوم": إن مجموعة عمل أنشأها "فيفا"، أوصت بأن تستمر المسابقة مفتوحة للاعبين المولودين في أو بعد أول يناير 1997، مثلما كان مخططًا في البداية؛ وهذا معناه فعليًّا زيادة حاجز السن بواقع عام واحد مثلما طلبت كوريا الجنوبية وأستراليا، فيما لا يوجد حاجز للسن في مسابقة السيدات.



ولا تزال التوصيات بحاجة لأن يعتمدها مكتب "الفيفا"، وهو نسخة مصغرة من مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي يتخذ القرارات.



وكانت اللجنة اليابانية المنظمة لأولمبياد طوكيو، واللجنة الأولمبية الدولية، قد اتفقتا الاثنين الماضي على انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو صيف العام المقبل، بدلًا من صيف العام الحالي، بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا.