النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد التأجيل.. قرار استثنائي بزيادة أعمار اللاعبين في أولمبياد طوكيو

حتى لا يغيب اللاعبون الذين كان يحقّ لهم المشاركة في 2020

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم: إن حاجز السن قد يتم رفعه في أولمبياد طوكيو؛ حتى لا يغيب اللاعبون الذين كان يحقّ لهم المشاركة في 2020 عن المنافسات بعد تأجيل الألعاب إلى العام المقبل.

وفي المعتاد تقتصر المشاركة في مسابقة كرة القدم الأولمبية للرجال على فرق تحت 23 عامًا، ويسمح لكل فريق بثلاثة لاعبين فقط فوق هذا السن.

ولكن الاتحاد الدولي قال في بيان، أمس الجمعة، بحسب "روسيا اليوم": إن مجموعة عمل أنشأها "فيفا"، أوصت بأن تستمر المسابقة مفتوحة للاعبين المولودين في أو بعد أول يناير 1997، مثلما كان مخططًا في البداية؛ وهذا معناه فعليًّا زيادة حاجز السن بواقع عام واحد مثلما طلبت كوريا الجنوبية وأستراليا، فيما لا يوجد حاجز للسن في مسابقة السيدات.

ولا تزال التوصيات بحاجة لأن يعتمدها مكتب "الفيفا"، وهو نسخة مصغرة من مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي يتخذ القرارات.

وكانت اللجنة اليابانية المنظمة لأولمبياد طوكيو، واللجنة الأولمبية الدولية، قد اتفقتا الاثنين الماضي على انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو صيف العام المقبل، بدلًا من صيف العام الحالي، بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
بعد التأجيل.. قرار استثنائي بزيادة أعمار اللاعبين في أولمبياد طوكيو
سبق

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم: إن حاجز السن قد يتم رفعه في أولمبياد طوكيو؛ حتى لا يغيب اللاعبون الذين كان يحقّ لهم المشاركة في 2020 عن المنافسات بعد تأجيل الألعاب إلى العام المقبل.

وفي المعتاد تقتصر المشاركة في مسابقة كرة القدم الأولمبية للرجال على فرق تحت 23 عامًا، ويسمح لكل فريق بثلاثة لاعبين فقط فوق هذا السن.

ولكن الاتحاد الدولي قال في بيان، أمس الجمعة، بحسب "روسيا اليوم": إن مجموعة عمل أنشأها "فيفا"، أوصت بأن تستمر المسابقة مفتوحة للاعبين المولودين في أو بعد أول يناير 1997، مثلما كان مخططًا في البداية؛ وهذا معناه فعليًّا زيادة حاجز السن بواقع عام واحد مثلما طلبت كوريا الجنوبية وأستراليا، فيما لا يوجد حاجز للسن في مسابقة السيدات.

ولا تزال التوصيات بحاجة لأن يعتمدها مكتب "الفيفا"، وهو نسخة مصغرة من مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي يتخذ القرارات.

وكانت اللجنة اليابانية المنظمة لأولمبياد طوكيو، واللجنة الأولمبية الدولية، قد اتفقتا الاثنين الماضي على انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو صيف العام المقبل، بدلًا من صيف العام الحالي، بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا.

04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
11:53 AM
اخر تعديل
04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
12:32 PM

بعد التأجيل.. قرار استثنائي بزيادة أعمار اللاعبين في أولمبياد طوكيو

حتى لا يغيب اللاعبون الذين كان يحقّ لهم المشاركة في 2020

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
339

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم: إن حاجز السن قد يتم رفعه في أولمبياد طوكيو؛ حتى لا يغيب اللاعبون الذين كان يحقّ لهم المشاركة في 2020 عن المنافسات بعد تأجيل الألعاب إلى العام المقبل.

وفي المعتاد تقتصر المشاركة في مسابقة كرة القدم الأولمبية للرجال على فرق تحت 23 عامًا، ويسمح لكل فريق بثلاثة لاعبين فقط فوق هذا السن.

ولكن الاتحاد الدولي قال في بيان، أمس الجمعة، بحسب "روسيا اليوم": إن مجموعة عمل أنشأها "فيفا"، أوصت بأن تستمر المسابقة مفتوحة للاعبين المولودين في أو بعد أول يناير 1997، مثلما كان مخططًا في البداية؛ وهذا معناه فعليًّا زيادة حاجز السن بواقع عام واحد مثلما طلبت كوريا الجنوبية وأستراليا، فيما لا يوجد حاجز للسن في مسابقة السيدات.

ولا تزال التوصيات بحاجة لأن يعتمدها مكتب "الفيفا"، وهو نسخة مصغرة من مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي يتخذ القرارات.

وكانت اللجنة اليابانية المنظمة لأولمبياد طوكيو، واللجنة الأولمبية الدولية، قد اتفقتا الاثنين الماضي على انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو صيف العام المقبل، بدلًا من صيف العام الحالي، بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,862
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,797
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,519
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,873

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة