"كورونا" يباغت 4495 مغربياً خلال يوم واحد
الفيروس أودى بحياة 74 مريضاً
سجل المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 4495 حالة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 229565 حالة.
وبينت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت 74 حالة وفاة؛ ليصل عدد الوفيات إلى 3900.
وأضافت أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء بلغ 189909 حالة.
"كورونا" يباغت 4495 مغربياً خلال يوم واحد
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-11-03
سجل المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 4495 حالة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 229565 حالة.
وبينت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت 74 حالة وفاة؛ ليصل عدد الوفيات إلى 3900.
وأضافت أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء بلغ 189909 حالة.
03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442
09:21 PM
"كورونا" يباغت 4495 مغربياً خلال يوم واحد
الفيروس أودى بحياة 74 مريضاً
سجل المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 4495 حالة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 229565 حالة.
وبينت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت 74 حالة وفاة؛ ليصل عدد الوفيات إلى 3900.
وأضافت أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء بلغ 189909 حالة.