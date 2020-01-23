مخالفات وتجاوزات صحية تضبطها حملة رقابية بـ"هدا الطائف"

خلال جولة ميدانية استهدفت الأنشطة الغذائية والمطاعم والبوفيهات

ضبطت بلدية الهدا الفرعية مخالفات وتجاوزات صحية مختلفة خلال جولة ميدانية استهدفت الأنشطة الغذائية والمطاعم والبوفيهات ومراكز التموينات.



جاء ذلك ضمن الجهود المكثفة الرامية لتشديد الرقابة الصحية وضبط مخالفي الاشتراطات الصحية.



وقالت أمانة الطائف: الحملة أسفرت عن ضبط 19 مخالفة منها سوء حفظ الأطعمة، وتدني مستوى أدوات التحضير واستخدام الزيوت بشكل متكرر، وتدني مستوى النظافة والبيئة العام، مع عدم التقيد بالزي الموحد.



وأضافت: الحملة الرقابية بالهدا تأتي ضمن البرنامج الدوري للرقابة الصحية على الأنشطة المعنية بالمستهلك، والذي تنفذه وكالة الخدمات والبلديات الفرعية على كافة النطاقات البلدية ممثلة في 11 بلدية فرعية ومكتبًا للخدمات البلدية.



وأردفت: تعمل الإدارات الإشرافية على تنفيذ جولات تخصصية للرقابة على كافة الأنشطة التجارية، وتركز الجولات الرقابية للإدارات الإشرافية على التوعية بضرورة تطبيق الاشتراطات الصحية.