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في لقاء الأخضر.. هل تكون شباك فيتنام شاهداً لعودة فهد المولد؟

يسعى مهاجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم فهد المولد إلى العودة لزيارة شباك الخصم، بعد غيابه عن التهديف.

ويأمل "المولد" أن تكون شباك منتخب فيتنام هي الشاهد على العودة لإثبات الذات واستعادة الحاسة التهديفية.

ولم يتمكّن "المولد" من التسجيل بعد هدفه في مرمى منتخب سنغافورة، لعب 6 مباريات من دون أن يتمكّن من وضع بصمته التهديفية في التصفيات النهائية.

ويلتقي الأخضر السعودي نظيره فيتنام، غداً الثلاثاء، في افتتاح الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في لقاء الأخضر.. هل تكون شباك فيتنام شاهداً لعودة فهد المولد؟
سبق

يسعى مهاجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم فهد المولد إلى العودة لزيارة شباك الخصم، بعد غيابه عن التهديف.

ويأمل "المولد" أن تكون شباك منتخب فيتنام هي الشاهد على العودة لإثبات الذات واستعادة الحاسة التهديفية.

ولم يتمكّن "المولد" من التسجيل بعد هدفه في مرمى منتخب سنغافورة، لعب 6 مباريات من دون أن يتمكّن من وضع بصمته التهديفية في التصفيات النهائية.

ويلتقي الأخضر السعودي نظيره فيتنام، غداً الثلاثاء، في افتتاح الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

15 نوفمبر 2021 - 10 ربيع الآخر 1443
06:03 PM

في لقاء الأخضر.. هل تكون شباك فيتنام شاهداً لعودة فهد المولد؟

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,475

يسعى مهاجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم فهد المولد إلى العودة لزيارة شباك الخصم، بعد غيابه عن التهديف.

ويأمل "المولد" أن تكون شباك منتخب فيتنام هي الشاهد على العودة لإثبات الذات واستعادة الحاسة التهديفية.

ولم يتمكّن "المولد" من التسجيل بعد هدفه في مرمى منتخب سنغافورة، لعب 6 مباريات من دون أن يتمكّن من وضع بصمته التهديفية في التصفيات النهائية.

ويلتقي الأخضر السعودي نظيره فيتنام، غداً الثلاثاء، في افتتاح الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

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