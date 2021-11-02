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"الغطاء النباتي" يستعيد 1536 مترًا مكعبًا من الفحم والحطب المحلي بالمدينة المنورة

بفضل جهود دوريات حماية الغابات والمراعي والجهات المساندة في عمليات الاستعادة

استعاد مركز الغطاء النباتي أكثر من 1500 متر مكعب من الفحم والحطب المحلي بالمدينة المنورة؛ إذ تمكنت دوريات حماية الغابات والمراعي التابعة للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر من استعادة 1536 مترًا مكعبًا من الفحم والحطب المحلي، إضافة إلى مخالفات لحي الإبل للأشجار بمركز الفريش غرب منطقة المدينة المنورة، وذلك بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة.

وشارك في حملات التفتيش إلى جانب المركز عدد من الجهات المساندة. وقد سُجلت الكميات المضبوطة ضد مجهول، ويجري البحث والتحري عن المخالفين لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وفقًا لنظام البيئة واللائحة التنفيذية للاحتطاب.

يُشار إلى أن هذه الجولة التفتيشية تأتي ضمن جهود المركز في إطار حماية الغطاء النباتي والرقابة عليه، والكشف عن التعديات، ومكافحة الاحتطاب، وتنمية مواقع الغطاء النباتي والمحافظة عليها في مختلف مناطق السعودية.

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"الغطاء النباتي" يستعيد 1536 مترًا مكعبًا من الفحم والحطب المحلي بالمدينة المنورة
سبق

استعاد مركز الغطاء النباتي أكثر من 1500 متر مكعب من الفحم والحطب المحلي بالمدينة المنورة؛ إذ تمكنت دوريات حماية الغابات والمراعي التابعة للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر من استعادة 1536 مترًا مكعبًا من الفحم والحطب المحلي، إضافة إلى مخالفات لحي الإبل للأشجار بمركز الفريش غرب منطقة المدينة المنورة، وذلك بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة.

وشارك في حملات التفتيش إلى جانب المركز عدد من الجهات المساندة. وقد سُجلت الكميات المضبوطة ضد مجهول، ويجري البحث والتحري عن المخالفين لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وفقًا لنظام البيئة واللائحة التنفيذية للاحتطاب.

يُشار إلى أن هذه الجولة التفتيشية تأتي ضمن جهود المركز في إطار حماية الغطاء النباتي والرقابة عليه، والكشف عن التعديات، ومكافحة الاحتطاب، وتنمية مواقع الغطاء النباتي والمحافظة عليها في مختلف مناطق السعودية.

02 نوفمبر 2021 - 27 ربيع الأول 1443
10:33 PM
اخر تعديل
03 نوفمبر 2021 - 28 ربيع الأول 1443
12:22 AM

"الغطاء النباتي" يستعيد 1536 مترًا مكعبًا من الفحم والحطب المحلي بالمدينة المنورة

بفضل جهود دوريات حماية الغابات والمراعي والجهات المساندة في عمليات الاستعادة

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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استعاد مركز الغطاء النباتي أكثر من 1500 متر مكعب من الفحم والحطب المحلي بالمدينة المنورة؛ إذ تمكنت دوريات حماية الغابات والمراعي التابعة للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر من استعادة 1536 مترًا مكعبًا من الفحم والحطب المحلي، إضافة إلى مخالفات لحي الإبل للأشجار بمركز الفريش غرب منطقة المدينة المنورة، وذلك بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة.

وشارك في حملات التفتيش إلى جانب المركز عدد من الجهات المساندة. وقد سُجلت الكميات المضبوطة ضد مجهول، ويجري البحث والتحري عن المخالفين لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وفقًا لنظام البيئة واللائحة التنفيذية للاحتطاب.

يُشار إلى أن هذه الجولة التفتيشية تأتي ضمن جهود المركز في إطار حماية الغطاء النباتي والرقابة عليه، والكشف عن التعديات، ومكافحة الاحتطاب، وتنمية مواقع الغطاء النباتي والمحافظة عليها في مختلف مناطق السعودية.

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