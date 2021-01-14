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بالصور.. إجراءات أمنية مكثفة داخل وخارج الكونجرس الأمريكي لمواجهة أعمال الشغب

بعد تصويت أعضاء مجلس النواب لصالح قرار مساءلة ترامب بهدف عزله

كثّفت قوات الحرس الوطني تواجدها حول وداخل مقر البرلمان الأمريكي (الكونجرس)، في واشنطن؛ حيث انتشرت على نطاق واسع لحماية المبنى بعد أسبوع من أعمال الشغب التي عصفت بالكابيتول.

وبحلول يوم السبت، سيكون هناك 10 آلاف من أفراد الحرس الوطني على الأقل في العاصمة واشنطن، وقال مسؤولون في الشرطة: إن هذا العدد قد يزيد خلال حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن الأسبوع المقبل.

الانتشار الأمني المكثف جاء قبل فترة وجيزة من تصويت أعضاء مجلس النواب يوم الأربعاء لصالح قرار مساءلة ترامب بهدف عزله؛ وذلك بسبب دوره في أحداث العنف.

القرار الذي أقره المجلس يتهم الرئيس ترامب بـ"التحريض على التمرد"، وانضم 10 نواب من الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب، إلى الديمقراطيين في التصويت لصالح توجيه الاتهام إلى الرئيس.

الرئيسية/ أخبار العالم

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بالصور.. إجراءات أمنية مكثفة داخل وخارج الكونجرس الأمريكي لمواجهة أعمال الشغب
سبق

كثّفت قوات الحرس الوطني تواجدها حول وداخل مقر البرلمان الأمريكي (الكونجرس)، في واشنطن؛ حيث انتشرت على نطاق واسع لحماية المبنى بعد أسبوع من أعمال الشغب التي عصفت بالكابيتول.

وبحلول يوم السبت، سيكون هناك 10 آلاف من أفراد الحرس الوطني على الأقل في العاصمة واشنطن، وقال مسؤولون في الشرطة: إن هذا العدد قد يزيد خلال حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن الأسبوع المقبل.

الانتشار الأمني المكثف جاء قبل فترة وجيزة من تصويت أعضاء مجلس النواب يوم الأربعاء لصالح قرار مساءلة ترامب بهدف عزله؛ وذلك بسبب دوره في أحداث العنف.

القرار الذي أقره المجلس يتهم الرئيس ترامب بـ"التحريض على التمرد"، وانضم 10 نواب من الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب، إلى الديمقراطيين في التصويت لصالح توجيه الاتهام إلى الرئيس.

14 يناير 2021 - 1 جمادى الآخر 1442
08:28 AM

بالصور.. إجراءات أمنية مكثفة داخل وخارج الكونجرس الأمريكي لمواجهة أعمال الشغب

بعد تصويت أعضاء مجلس النواب لصالح قرار مساءلة ترامب بهدف عزله

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كثّفت قوات الحرس الوطني تواجدها حول وداخل مقر البرلمان الأمريكي (الكونجرس)، في واشنطن؛ حيث انتشرت على نطاق واسع لحماية المبنى بعد أسبوع من أعمال الشغب التي عصفت بالكابيتول.

وبحلول يوم السبت، سيكون هناك 10 آلاف من أفراد الحرس الوطني على الأقل في العاصمة واشنطن، وقال مسؤولون في الشرطة: إن هذا العدد قد يزيد خلال حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن الأسبوع المقبل.

الانتشار الأمني المكثف جاء قبل فترة وجيزة من تصويت أعضاء مجلس النواب يوم الأربعاء لصالح قرار مساءلة ترامب بهدف عزله؛ وذلك بسبب دوره في أحداث العنف.

القرار الذي أقره المجلس يتهم الرئيس ترامب بـ"التحريض على التمرد"، وانضم 10 نواب من الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب، إلى الديمقراطيين في التصويت لصالح توجيه الاتهام إلى الرئيس.

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