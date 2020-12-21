النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزارة الشؤون البلدية تعلن البدء بتطبيق كود البناء السعودي على جميع المباني السكنية بشكل استرشادي

مؤكدة أن إلزامية التطبيق تحددها اللجنة الوطنية للكود في وقت لاحق

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية بدء تطبيق كود البناء السعودي للمباني السكنية على جميع المباني السكنية بشكل استرشادي، على أن يتم الإعلان عن موعد إلزامية التطبيق من قِبل اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي في وقت لاحق.

وأشارت الوزارة إلى أن المستفيد غير ملزم في الفترة الحالية بالتعاقد مع مقاول معتمد، أو تأمين ضد العيوب الخفية على المباني السكنية في ظل التطبيق الاسترشادي لكود البناء السكني، لافتة إلى أنه سيتم إصدار رخصة البناء ورفع إشعارات مراحل البناء وإصدار شهادة إشغال المبنى عن طريق منصة بلدي من خلال مكاتب هندسية معتمدة.

وشدّدت الوزارة على أهمية أخذ المعلومات المتعلقة بتطبيق كود البناء السعودي من مصادرها المعتمدة والجهات المختصة، المتمثلة في وزارة الشؤون البلدية والقروية، واللجنة الوطنية لكود البناء السعودي.

يُشار إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية أطلقت مؤخرًا خدمات الرخص الإنشائية الموحدة عبر منصة "بلدي"، التي يتم من خلالها تحقيق جميع متطلبات كود البناء السعودي، ومن ضمنها تعاقد المستفيد مع مكتب هندسي مصمم، ومشرف ومقاول بناء معتمد لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية، والتأمين الإلزامي للمباني وفق وثيقة التأمين المعتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي، التي سيتم تطبيقها وفق مراحل تطبيق كود البناء السعودي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزارة الشؤون البلدية تعلن البدء بتطبيق كود البناء السعودي على جميع المباني السكنية بشكل استرشادي
سبق

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية بدء تطبيق كود البناء السعودي للمباني السكنية على جميع المباني السكنية بشكل استرشادي، على أن يتم الإعلان عن موعد إلزامية التطبيق من قِبل اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي في وقت لاحق.

وأشارت الوزارة إلى أن المستفيد غير ملزم في الفترة الحالية بالتعاقد مع مقاول معتمد، أو تأمين ضد العيوب الخفية على المباني السكنية في ظل التطبيق الاسترشادي لكود البناء السكني، لافتة إلى أنه سيتم إصدار رخصة البناء ورفع إشعارات مراحل البناء وإصدار شهادة إشغال المبنى عن طريق منصة بلدي من خلال مكاتب هندسية معتمدة.

وشدّدت الوزارة على أهمية أخذ المعلومات المتعلقة بتطبيق كود البناء السعودي من مصادرها المعتمدة والجهات المختصة، المتمثلة في وزارة الشؤون البلدية والقروية، واللجنة الوطنية لكود البناء السعودي.

يُشار إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية أطلقت مؤخرًا خدمات الرخص الإنشائية الموحدة عبر منصة "بلدي"، التي يتم من خلالها تحقيق جميع متطلبات كود البناء السعودي، ومن ضمنها تعاقد المستفيد مع مكتب هندسي مصمم، ومشرف ومقاول بناء معتمد لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية، والتأمين الإلزامي للمباني وفق وثيقة التأمين المعتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي، التي سيتم تطبيقها وفق مراحل تطبيق كود البناء السعودي.

21 ديسمبر 2020 - 6 جمادى الأول 1442
11:58 PM

وزارة الشؤون البلدية تعلن البدء بتطبيق كود البناء السعودي على جميع المباني السكنية بشكل استرشادي

مؤكدة أن إلزامية التطبيق تحددها اللجنة الوطنية للكود في وقت لاحق

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
2,823

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية بدء تطبيق كود البناء السعودي للمباني السكنية على جميع المباني السكنية بشكل استرشادي، على أن يتم الإعلان عن موعد إلزامية التطبيق من قِبل اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي في وقت لاحق.

وأشارت الوزارة إلى أن المستفيد غير ملزم في الفترة الحالية بالتعاقد مع مقاول معتمد، أو تأمين ضد العيوب الخفية على المباني السكنية في ظل التطبيق الاسترشادي لكود البناء السكني، لافتة إلى أنه سيتم إصدار رخصة البناء ورفع إشعارات مراحل البناء وإصدار شهادة إشغال المبنى عن طريق منصة بلدي من خلال مكاتب هندسية معتمدة.

وشدّدت الوزارة على أهمية أخذ المعلومات المتعلقة بتطبيق كود البناء السعودي من مصادرها المعتمدة والجهات المختصة، المتمثلة في وزارة الشؤون البلدية والقروية، واللجنة الوطنية لكود البناء السعودي.

يُشار إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية أطلقت مؤخرًا خدمات الرخص الإنشائية الموحدة عبر منصة "بلدي"، التي يتم من خلالها تحقيق جميع متطلبات كود البناء السعودي، ومن ضمنها تعاقد المستفيد مع مكتب هندسي مصمم، ومشرف ومقاول بناء معتمد لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية، والتأمين الإلزامي للمباني وفق وثيقة التأمين المعتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي، التي سيتم تطبيقها وفق مراحل تطبيق كود البناء السعودي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,745
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,661
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,791
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,218

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

عبدالمحسن الحارثي
السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

صالح مطر الغامدي
ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

حسن آل عمير
حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

علي آل شرمة
فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

غسان محمد عسيلان
عظماء بلا شهادات

عظماء بلا شهادات

إيمان صالح مطر
السعوديون ما يشتغلون..؟!!

السعوديون ما يشتغلون..؟!!

أحمد عجب
الملاحة الجوية وعنان السماء..!

الملاحة الجوية وعنان السماء..!

منيف الحربي
المنقذ الأول

المنقذ الأول

مها الجبر
أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة