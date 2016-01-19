خبير طقس يطالب العائلات بإلغاء التنزه البري "الكشتات" يومَي الجمعة والسبت لشدة البرد القارس

توقّع أتربة وغباراً اليوم على الجوف والحدود الشمالية

طالب خبير الطقس والمناخ الدكتور عبدالله ‌المسند؛ العائلات والأسر بإلغاء التنزه البري (الكشتات) يومَي الجمعة والسبت؛ لدواعي شدة البرد القارس.

وأضاف "المسند"؛ أن الصفر المئوي قد يصل حتى أطراف شمالي الربع الخالي، فجر السبت، ودونك خريطة الصفر المئوي فجر الجمعة والسبت.

وتوقّع خبير الطقس، أن تنشط الرياح السطحية الغربية، اليوم، وقد تثير بعض الغبار على الأجزاء الشمالية في منطقتَي الجوف والحدود الشمالية.

وقال: أمس كانت درجة الحرارة أقل من معدلها السنوي في النصف الشمالي للسعودية من 1 - 6 درجات مئوية.