أكدت مصادر مطلعة أن منشآت شركة "أرامكو" لم تتأثر بالهجوم الصاروخي الباليستي الذي استهدف المنطقة الشرقية للمملكة، بحسب وكالة رويترز. وقالت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن إنه تم اعتراض وإحباط هجوم باليستي عدائي باتجاه المنطقة الشرقية.

"رويترز": منشآت "أرامكو" لم تتأثر بالهجوم الصاروخي على المنطقة الشرقية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-09-04 أكدت مصادر مطلعة أن منشآت شركة "أرامكو" لم تتأثر بالهجوم الصاروخي الباليستي الذي استهدف المنطقة الشرقية للمملكة، بحسب وكالة رويترز.



وقالت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن إنه تم اعتراض وإحباط هجوم باليستي عدائي باتجاه المنطقة الشرقية.

04 سبتمبر 2021 - 27 محرّم 1443 11:20 PM

"رويترز": منشآت "أرامكو" لم تتأثر بالهجوم الصاروخي على المنطقة الشرقية "التحالف" نجح في اعتراضها وإحباطها





A A A





4 مشاركة

أكدت مصادر مطلعة أن منشآت شركة "أرامكو" لم تتأثر بالهجوم الصاروخي الباليستي الذي استهدف المنطقة الشرقية للمملكة، بحسب وكالة رويترز.



وقالت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن إنه تم اعتراض وإحباط هجوم باليستي عدائي باتجاه المنطقة الشرقية.