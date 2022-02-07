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أمريكا مستعدة لمواصلة الحوار مع روسيا.. ومعاقبتها إذا اجتاحت أوكرانيا

"بلينكن" أشار إلى أن الطريق الدبلوماسي مفتوح

أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الاثنين عن استعداد الولايات المتحدة لمواصلة الحوار مع روسيا حول الأمن، كما عبَّر عن استعدادها لفرض عقوبات أيضًا إذا اجتاحت أوكرانيا.

وقال "بلينكن" في مؤتمر صحفي مشترك مع المفوض الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل في واشنطن: "نحن مستعدون لمواصلة الحوار الجدي مع روسيا حول قضايا الأمن التي تثير قلقًا لدى الجانبَيْن. والطريق الدبلوماسي مفتوح".

وأضاف: "وفي الوقت ذاته نحن وحلفاؤنا مستعدون للعواقب الحقيقية والملموسة في حال اختارت مواصلة العدوان"، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وبيَّن الوزير الأمريكي أن أوكرانيا ستكون مستعدة للتوجه إلى منح منطقة دونباس الحدودية صفة خاصة في حال تسوية مسألة تتابُع الخطوات لتنفيذ اتفاقيات مينسك.

الرئيسية/ أخبار العالم

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أمريكا مستعدة لمواصلة الحوار مع روسيا.. ومعاقبتها إذا اجتاحت أوكرانيا
سبق

أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الاثنين عن استعداد الولايات المتحدة لمواصلة الحوار مع روسيا حول الأمن، كما عبَّر عن استعدادها لفرض عقوبات أيضًا إذا اجتاحت أوكرانيا.

وقال "بلينكن" في مؤتمر صحفي مشترك مع المفوض الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل في واشنطن: "نحن مستعدون لمواصلة الحوار الجدي مع روسيا حول قضايا الأمن التي تثير قلقًا لدى الجانبَيْن. والطريق الدبلوماسي مفتوح".

وأضاف: "وفي الوقت ذاته نحن وحلفاؤنا مستعدون للعواقب الحقيقية والملموسة في حال اختارت مواصلة العدوان"، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وبيَّن الوزير الأمريكي أن أوكرانيا ستكون مستعدة للتوجه إلى منح منطقة دونباس الحدودية صفة خاصة في حال تسوية مسألة تتابُع الخطوات لتنفيذ اتفاقيات مينسك.

07 فبراير 2022 - 6 رجب 1443
09:21 PM

أمريكا مستعدة لمواصلة الحوار مع روسيا.. ومعاقبتها إذا اجتاحت أوكرانيا

"بلينكن" أشار إلى أن الطريق الدبلوماسي مفتوح

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الاثنين عن استعداد الولايات المتحدة لمواصلة الحوار مع روسيا حول الأمن، كما عبَّر عن استعدادها لفرض عقوبات أيضًا إذا اجتاحت أوكرانيا.

وقال "بلينكن" في مؤتمر صحفي مشترك مع المفوض الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل في واشنطن: "نحن مستعدون لمواصلة الحوار الجدي مع روسيا حول قضايا الأمن التي تثير قلقًا لدى الجانبَيْن. والطريق الدبلوماسي مفتوح".

وأضاف: "وفي الوقت ذاته نحن وحلفاؤنا مستعدون للعواقب الحقيقية والملموسة في حال اختارت مواصلة العدوان"، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وبيَّن الوزير الأمريكي أن أوكرانيا ستكون مستعدة للتوجه إلى منح منطقة دونباس الحدودية صفة خاصة في حال تسوية مسألة تتابُع الخطوات لتنفيذ اتفاقيات مينسك.

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