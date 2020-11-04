الولاية الحاسمة.. حملة ترامب تعلن فوزه في "فلوريدا"

أعطت الفوز له على هيلاري كلينتون في العام 2016

أعلنت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن المرشح الجمهوري الساعي لتجديد فترته الرئاسية، فاز في ولاية فلوريدا التي تعتبر أساسية لإعادة انتخابه، في نتيجة لم تؤكدها أي من وسائل الإعلام الأساسية في البلاد.

ووفقًا لتقديرات أوردتها صحيفة "نيويورك تايمز" في الساعة التاسعة ليلًا بالتوقيت المحلي (02:00 ت غ الأربعاء) استنادًا إلى نتائج فرز 91% من الأصوات في فلوريدا؛ فقد حصل ترامب على 50.6% من الأصوات، مقابل 48.4 لمنافسه الديموقراطي جو بايدن.

ووفق "سكاي نيوز"؛ فبذلك تكون لدى الرئيس فرصة بنسبة 95% للفوز بهذه الولاية.

وإذا لم يفز الملياردير الجمهوري بفلوريدا وناخبيها الكبار الـ29، تصبح فرصه صعبة للغاية للبقاء في البيت الأبيض.

وكانت ولاية فلوريدا محل نزاع حاد في الانتخابات الرئاسية الأخيرة؛ فقد سمحت بشكل خاص للمرشح الجمهوري جورج بوش الابن، بأن يفوز في العام 2000، كما أعطت الفوز لترامب على هيلاري كلينتون في العام 2016.