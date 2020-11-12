النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

منظمة الصحة العالمية: لو تم هذا الأمر ستنتهي جائحة كورونا

شددت على ضرورة أن يكون اللقاح آمناً وفعالاً ويلبي كل المعايير

أعلنت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية سمية سواميناثان، أن وباء "كوفيد-19" قد ينتهي حين يتم تطعيم حوالي 70٪ من سكان العالم ضد الفيروس.

وشددت "سواميناثان" على ضرورة أن يكون اللقاح آمناً وفعالاً، وأن يلبي كل معايير منظمة الصحة العالمية الضرورية في مثل هذه المجالات.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت في وقت سابق عن رقم قياسي جديد لعدد الإصابات بفيروس كورونا المكتشفة في العالم. وتجاوز عدد الحالات الجديدة لهذا الأسبوع 3.6 مليون حالة.

ورُصد أن هذا الرقم الأسبوعي هو الأعلى منذ بداية الوباء، كما تم تسجيل أكبر نسبة من حالات الإصابة الجديدة في المنطقة الأوروبية.


ووفق "روسيا اليوم" في شأن ذي صلة، أعلن ألكسندر غينتسبيرغ مدير مركز غاماليا الروسي المتخصص في الأوبئة، موعد بدء التطعيم الشامل ضد فيروس كورونا في روسيا.

وفقاً لتوقعاته، سيبدأ التطعيم الشامل أواخر نوفمبر وأوائل ديسمبر 2020. مؤكداً عدم وجود آثار جانبية خطيرة عن التطعيم بهذا اللقاح، ويقصد لقاح "سبوتنيك V"، الأول من نوعه المسجل على مستوى العالم.

منظمة الصحة العالمية

الرئيسية/ محطات

اعلان
منظمة الصحة العالمية: لو تم هذا الأمر ستنتهي جائحة كورونا
سبق

أعلنت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية سمية سواميناثان، أن وباء "كوفيد-19" قد ينتهي حين يتم تطعيم حوالي 70٪ من سكان العالم ضد الفيروس.

وشددت "سواميناثان" على ضرورة أن يكون اللقاح آمناً وفعالاً، وأن يلبي كل معايير منظمة الصحة العالمية الضرورية في مثل هذه المجالات.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت في وقت سابق عن رقم قياسي جديد لعدد الإصابات بفيروس كورونا المكتشفة في العالم. وتجاوز عدد الحالات الجديدة لهذا الأسبوع 3.6 مليون حالة.

ورُصد أن هذا الرقم الأسبوعي هو الأعلى منذ بداية الوباء، كما تم تسجيل أكبر نسبة من حالات الإصابة الجديدة في المنطقة الأوروبية.


ووفق "روسيا اليوم" في شأن ذي صلة، أعلن ألكسندر غينتسبيرغ مدير مركز غاماليا الروسي المتخصص في الأوبئة، موعد بدء التطعيم الشامل ضد فيروس كورونا في روسيا.

وفقاً لتوقعاته، سيبدأ التطعيم الشامل أواخر نوفمبر وأوائل ديسمبر 2020. مؤكداً عدم وجود آثار جانبية خطيرة عن التطعيم بهذا اللقاح، ويقصد لقاح "سبوتنيك V"، الأول من نوعه المسجل على مستوى العالم.

12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442
10:54 AM

منظمة الصحة العالمية: لو تم هذا الأمر ستنتهي جائحة كورونا

شددت على ضرورة أن يكون اللقاح آمناً وفعالاً ويلبي كل المعايير

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
2,975

أعلنت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية سمية سواميناثان، أن وباء "كوفيد-19" قد ينتهي حين يتم تطعيم حوالي 70٪ من سكان العالم ضد الفيروس.

وشددت "سواميناثان" على ضرورة أن يكون اللقاح آمناً وفعالاً، وأن يلبي كل معايير منظمة الصحة العالمية الضرورية في مثل هذه المجالات.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت في وقت سابق عن رقم قياسي جديد لعدد الإصابات بفيروس كورونا المكتشفة في العالم. وتجاوز عدد الحالات الجديدة لهذا الأسبوع 3.6 مليون حالة.

ورُصد أن هذا الرقم الأسبوعي هو الأعلى منذ بداية الوباء، كما تم تسجيل أكبر نسبة من حالات الإصابة الجديدة في المنطقة الأوروبية.


ووفق "روسيا اليوم" في شأن ذي صلة، أعلن ألكسندر غينتسبيرغ مدير مركز غاماليا الروسي المتخصص في الأوبئة، موعد بدء التطعيم الشامل ضد فيروس كورونا في روسيا.

وفقاً لتوقعاته، سيبدأ التطعيم الشامل أواخر نوفمبر وأوائل ديسمبر 2020. مؤكداً عدم وجود آثار جانبية خطيرة عن التطعيم بهذا اللقاح، ويقصد لقاح "سبوتنيك V"، الأول من نوعه المسجل على مستوى العالم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,750
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,006
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,237
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,219

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة