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وفاة جد الزميل "الغالبي"

فجع الزميل عبدالله الغالبي، المحرر بوكالة الأنباء السعودية، بوفاة جده، محمد بن مريع آل مريع، بعد معاناة مع المرض، حيث دفن بمحافظة رجال ألمع.

ويمكن تقديم واجب العزاء للزميل "الغالبي" من خلال الاتصال على الجوال رقم 0557679030.

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وفاة جد الزميل "الغالبي"
سبق

فجع الزميل عبدالله الغالبي، المحرر بوكالة الأنباء السعودية، بوفاة جده، محمد بن مريع آل مريع، بعد معاناة مع المرض، حيث دفن بمحافظة رجال ألمع.

ويمكن تقديم واجب العزاء للزميل "الغالبي" من خلال الاتصال على الجوال رقم 0557679030.

12 فبراير 2021 - 30 جمادى الآخر 1442
02:32 PM

وفاة جد الزميل "الغالبي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فجع الزميل عبدالله الغالبي، المحرر بوكالة الأنباء السعودية، بوفاة جده، محمد بن مريع آل مريع، بعد معاناة مع المرض، حيث دفن بمحافظة رجال ألمع.

ويمكن تقديم واجب العزاء للزميل "الغالبي" من خلال الاتصال على الجوال رقم 0557679030.

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