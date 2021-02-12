وفاة جد الزميل "الغالبي"

فجع الزميل عبدالله الغالبي، المحرر بوكالة الأنباء السعودية، بوفاة جده، محمد بن مريع آل مريع، بعد معاناة مع المرض، حيث دفن بمحافظة رجال ألمع.
ويمكن تقديم واجب العزاء للزميل "الغالبي" من خلال الاتصال على الجوال رقم 0557679030.
فجع الزميل عبدالله الغالبي، المحرر بوكالة الأنباء السعودية، بوفاة جده، محمد بن مريع آل مريع، بعد معاناة مع المرض، حيث دفن بمحافظة رجال ألمع.
ويمكن تقديم واجب العزاء للزميل "الغالبي" من خلال الاتصال على الجوال رقم 0557679030.
فجع الزميل عبدالله الغالبي، المحرر بوكالة الأنباء السعودية، بوفاة جده، محمد بن مريع آل مريع، بعد معاناة مع المرض، حيث دفن بمحافظة رجال ألمع.
ويمكن تقديم واجب العزاء للزميل "الغالبي" من خلال الاتصال على الجوال رقم 0557679030.
فجع الزميل عبدالله الغالبي، المحرر بوكالة الأنباء السعودية، بوفاة جده، محمد بن مريع آل مريع، بعد معاناة مع المرض، حيث دفن بمحافظة رجال ألمع.
ويمكن تقديم واجب العزاء للزميل "الغالبي" من خلال الاتصال على الجوال رقم 0557679030.