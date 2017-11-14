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تزامناً مع الأمطار.. هلال تبوك يرفع الجاهزية وغرفة عملياتها تستقبل 118 بلاغاً

بعد أن استقبلت المنطقة الأمطار وجرت على إثر الأودية والشعاب

رفعت هيئة الهلال الأحمر بمنطقة تبوك جاهزياتها، وقد استقبلت غرفة العمليات خلال الـ 24 ساعة الماضية 118 بلاغاً، وذلك تزامناً مع التحذيرات الصادرة بشأن التقلبات الجوية وهطول الأمطار الرعدية التي تشهدها منطقة تبوك خلال هذه الأيام بمتابعة مدير عام المنطقة وتحت إشراف المساعد العام للشؤون الإسعافية.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بتبوك نبيل العنزي: "كثفت الهيئة جهودها عبر جاهزية (٢٦) مركزًا إسعافيًا وقيادات ميدانية داخل مدينة تبوك ومحافظاتها ونشر فرق إسعافية وسيارات الدفع الرباعي في الطرق السريعة والرئيسية وأماكن تجمع المتنزهين والمناطق الأكثر هطولاً للأمطار منها طريق المعظم. وطريق الحرة، وطريق ضباء، كذلك جاهزية غرف العمليات عن طريق الرقم الموحد (٩٩٧) أو عن طريق تطبيق أسعفني.

وبين العنزي أن إدارته تهيب بالمواطنين والمقيمين بإتباع وسائل السلامة والإرشادات المرورية خلال هطول الأمطار وكذلك اتباع تعليمات الدفاع المدني فيما يتعلق بالابتعاد عن الأودية ومجاري السيول.

واستقبلت منطقة تبوك الإجازة الأسبوعية اليوم هطول أمطار ما بين المتوسطة والغزيرة في بعض المناطق وجرت على إثرها بعض الأودية فيما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول الأمطار.

الهلال الأحمر بمنطقة تبوك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تزامناً مع الأمطار.. هلال تبوك يرفع الجاهزية وغرفة عملياتها تستقبل 118 بلاغاً
سبق

رفعت هيئة الهلال الأحمر بمنطقة تبوك جاهزياتها، وقد استقبلت غرفة العمليات خلال الـ 24 ساعة الماضية 118 بلاغاً، وذلك تزامناً مع التحذيرات الصادرة بشأن التقلبات الجوية وهطول الأمطار الرعدية التي تشهدها منطقة تبوك خلال هذه الأيام بمتابعة مدير عام المنطقة وتحت إشراف المساعد العام للشؤون الإسعافية.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بتبوك نبيل العنزي: "كثفت الهيئة جهودها عبر جاهزية (٢٦) مركزًا إسعافيًا وقيادات ميدانية داخل مدينة تبوك ومحافظاتها ونشر فرق إسعافية وسيارات الدفع الرباعي في الطرق السريعة والرئيسية وأماكن تجمع المتنزهين والمناطق الأكثر هطولاً للأمطار منها طريق المعظم. وطريق الحرة، وطريق ضباء، كذلك جاهزية غرف العمليات عن طريق الرقم الموحد (٩٩٧) أو عن طريق تطبيق أسعفني.

وبين العنزي أن إدارته تهيب بالمواطنين والمقيمين بإتباع وسائل السلامة والإرشادات المرورية خلال هطول الأمطار وكذلك اتباع تعليمات الدفاع المدني فيما يتعلق بالابتعاد عن الأودية ومجاري السيول.

واستقبلت منطقة تبوك الإجازة الأسبوعية اليوم هطول أمطار ما بين المتوسطة والغزيرة في بعض المناطق وجرت على إثرها بعض الأودية فيما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول الأمطار.

14 نوفمبر 2019 - 17 ربيع الأول 1441
08:22 PM

تزامناً مع الأمطار.. هلال تبوك يرفع الجاهزية وغرفة عملياتها تستقبل 118 بلاغاً

بعد أن استقبلت المنطقة الأمطار وجرت على إثر الأودية والشعاب

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بدر الجبل - تبوك
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رفعت هيئة الهلال الأحمر بمنطقة تبوك جاهزياتها، وقد استقبلت غرفة العمليات خلال الـ 24 ساعة الماضية 118 بلاغاً، وذلك تزامناً مع التحذيرات الصادرة بشأن التقلبات الجوية وهطول الأمطار الرعدية التي تشهدها منطقة تبوك خلال هذه الأيام بمتابعة مدير عام المنطقة وتحت إشراف المساعد العام للشؤون الإسعافية.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بتبوك نبيل العنزي: "كثفت الهيئة جهودها عبر جاهزية (٢٦) مركزًا إسعافيًا وقيادات ميدانية داخل مدينة تبوك ومحافظاتها ونشر فرق إسعافية وسيارات الدفع الرباعي في الطرق السريعة والرئيسية وأماكن تجمع المتنزهين والمناطق الأكثر هطولاً للأمطار منها طريق المعظم. وطريق الحرة، وطريق ضباء، كذلك جاهزية غرف العمليات عن طريق الرقم الموحد (٩٩٧) أو عن طريق تطبيق أسعفني.

وبين العنزي أن إدارته تهيب بالمواطنين والمقيمين بإتباع وسائل السلامة والإرشادات المرورية خلال هطول الأمطار وكذلك اتباع تعليمات الدفاع المدني فيما يتعلق بالابتعاد عن الأودية ومجاري السيول.

واستقبلت منطقة تبوك الإجازة الأسبوعية اليوم هطول أمطار ما بين المتوسطة والغزيرة في بعض المناطق وجرت على إثرها بعض الأودية فيما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول الأمطار.

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