النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

البرازيل تسجّل أكثر من 36 ألف إصابة جديدة بكورونا و1057 وفاة

مصر: 631 حالة إضافية بالفيروس و40 ضحية خلال الـ 24 ساعة

سجّلت البرازيل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 36239 إصابة جديدة و1057 وفاة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأوضحت وزارة الصحة البرازيلية، أمس، أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 11 مليوناً و519 ألفاً و609 إصابات، والوفيات 279 ألفاً و286 شخصاً.

مصر

سجّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 631 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، و40 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية، في بيان لها اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد 191555؛ من ضمنهم 147767 حالة تمّ شفاؤها، و11340 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
البرازيل تسجّل أكثر من 36 ألف إصابة جديدة بكورونا و1057 وفاة
سبق

سجّلت البرازيل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 36239 إصابة جديدة و1057 وفاة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأوضحت وزارة الصحة البرازيلية، أمس، أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 11 مليوناً و519 ألفاً و609 إصابات، والوفيات 279 ألفاً و286 شخصاً.

مصر

سجّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 631 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، و40 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية، في بيان لها اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد 191555؛ من ضمنهم 147767 حالة تمّ شفاؤها، و11340 حالة وفاة.

16 مارس 2021 - 3 شعبان 1442
08:21 AM

البرازيل تسجّل أكثر من 36 ألف إصابة جديدة بكورونا و1057 وفاة

مصر: 631 حالة إضافية بالفيروس و40 ضحية خلال الـ 24 ساعة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
0
197

سجّلت البرازيل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 36239 إصابة جديدة و1057 وفاة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأوضحت وزارة الصحة البرازيلية، أمس، أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 11 مليوناً و519 ألفاً و609 إصابات، والوفيات 279 ألفاً و286 شخصاً.

مصر

سجّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 631 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، و40 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية، في بيان لها اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد 191555؛ من ضمنهم 147767 حالة تمّ شفاؤها، و11340 حالة وفاة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,120
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,268
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,089
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,445

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة