بلدية عزيزية جدة تداهم موقعين لتجمع الباعة الجائلين

بمساندة دوريات الأمن ومصادرة نصف طن خضار وفواكه

داهمت فرق من بلدية العزيزية التابعة لأمانة محافظة جدة اليوم، موقعين للباعة الجائلين بحي مشرفة شمال المحافظة تساندها دوريات الأمن، وأسفرت المداهمة عن إتلاف وإزالة 19 عربة وبسطات خشبية، كما تمت مصادرة نصف طن من الخضروات والفواكه تمهيدًا لتسليم الصالح منها للجمعية الخيرية.

وأوضح وكيل أمين محافظة جدة للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن الفرق تمكنت من مداهمة المواقع التي كانت تشكل تجمعاً لعمالة تمارس البيع العشوائي وذلك للمخاوف من تفشي فيروس كورونا.