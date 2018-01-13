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العراق.. مجهولون يضرمون النار بمقر منظمة بدر في كربلاء

الاحتجاجات تواصلت لتشمل الناصرية وجامعة واسط بالكوت

ذكرت وكالة الأنباء العراقية على تليغرام، أن القوات الأمنية العراقية تحاول إبعاد متظاهرين يسعون لاقتحام مبنى محافظة كربلاء، وإقدام مجهولين على إضرام النار في مقر منظمة بدر بمحافظة كربلاء، فيما ذكرت مصادر أن الحريق كان في مخزن تابع للمقر يحوي بوسترات خارج البناية مجاور للمقر، حسب موقع قناة العربية.

وتفصيلاً، تواصلت الاحتجاجات الشعبية في العراق وشملت مدينة الناصرية في محافظة ذي قار، وجامعة واسط في مدينة الكوت بمحافظة واسط، حيث سقط 59 جريحاً في مصادمات قرب مبنى الجامعة، وكذلك النجف حيث علق آلاف الطلبة في مختلف الجامعات الدراسة. وفي ذي قار، أقيل قائد الشرطة بسبب "الفوضى" الناشبة في المحافظة.

وفي تطور جديد، أكدت مصادر عسكرية، اليوم الأحد، سقوط 7 قذائف مورتر على قاعدة "بلد" العراقية دون وقوع إصابات، فيما ذكرت مصادر للعربية أن هناك 5 جنود عراقيين اصيبوا بقصف قاعدة بلد بصواريخ كاتيوشا.

وذكرت وسائل إعلام عراقية في وقت سابق، نقلاً عن مصدر أمني أن حصيلة المصادمات قرب مبنى جامعة واسط في الكوت ارتفعت إلى 59 مصاباً، بينهم 48 عنصراً في الشرطة، فيما أشار مراسل "العربية" و"الحدث" في العراق إلى إغلاق الجامعة بعد مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن.

العراق القوات الأمنية العراقية كربلاء إضرام النار منظمة بدر بكربلاء

الرئيسية/ أخبار العالم

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العراق.. مجهولون يضرمون النار بمقر منظمة بدر في كربلاء
سبق

ذكرت وكالة الأنباء العراقية على تليغرام، أن القوات الأمنية العراقية تحاول إبعاد متظاهرين يسعون لاقتحام مبنى محافظة كربلاء، وإقدام مجهولين على إضرام النار في مقر منظمة بدر بمحافظة كربلاء، فيما ذكرت مصادر أن الحريق كان في مخزن تابع للمقر يحوي بوسترات خارج البناية مجاور للمقر، حسب موقع قناة العربية.

وتفصيلاً، تواصلت الاحتجاجات الشعبية في العراق وشملت مدينة الناصرية في محافظة ذي قار، وجامعة واسط في مدينة الكوت بمحافظة واسط، حيث سقط 59 جريحاً في مصادمات قرب مبنى الجامعة، وكذلك النجف حيث علق آلاف الطلبة في مختلف الجامعات الدراسة. وفي ذي قار، أقيل قائد الشرطة بسبب "الفوضى" الناشبة في المحافظة.

وفي تطور جديد، أكدت مصادر عسكرية، اليوم الأحد، سقوط 7 قذائف مورتر على قاعدة "بلد" العراقية دون وقوع إصابات، فيما ذكرت مصادر للعربية أن هناك 5 جنود عراقيين اصيبوا بقصف قاعدة بلد بصواريخ كاتيوشا.

وذكرت وسائل إعلام عراقية في وقت سابق، نقلاً عن مصدر أمني أن حصيلة المصادمات قرب مبنى جامعة واسط في الكوت ارتفعت إلى 59 مصاباً، بينهم 48 عنصراً في الشرطة، فيما أشار مراسل "العربية" و"الحدث" في العراق إلى إغلاق الجامعة بعد مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن.

12 يناير 2020 - 17 جمادى الأول 1441
11:43 PM

العراق.. مجهولون يضرمون النار بمقر منظمة بدر في كربلاء

الاحتجاجات تواصلت لتشمل الناصرية وجامعة واسط بالكوت

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت وكالة الأنباء العراقية على تليغرام، أن القوات الأمنية العراقية تحاول إبعاد متظاهرين يسعون لاقتحام مبنى محافظة كربلاء، وإقدام مجهولين على إضرام النار في مقر منظمة بدر بمحافظة كربلاء، فيما ذكرت مصادر أن الحريق كان في مخزن تابع للمقر يحوي بوسترات خارج البناية مجاور للمقر، حسب موقع قناة العربية.

وتفصيلاً، تواصلت الاحتجاجات الشعبية في العراق وشملت مدينة الناصرية في محافظة ذي قار، وجامعة واسط في مدينة الكوت بمحافظة واسط، حيث سقط 59 جريحاً في مصادمات قرب مبنى الجامعة، وكذلك النجف حيث علق آلاف الطلبة في مختلف الجامعات الدراسة. وفي ذي قار، أقيل قائد الشرطة بسبب "الفوضى" الناشبة في المحافظة.

وفي تطور جديد، أكدت مصادر عسكرية، اليوم الأحد، سقوط 7 قذائف مورتر على قاعدة "بلد" العراقية دون وقوع إصابات، فيما ذكرت مصادر للعربية أن هناك 5 جنود عراقيين اصيبوا بقصف قاعدة بلد بصواريخ كاتيوشا.

وذكرت وسائل إعلام عراقية في وقت سابق، نقلاً عن مصدر أمني أن حصيلة المصادمات قرب مبنى جامعة واسط في الكوت ارتفعت إلى 59 مصاباً، بينهم 48 عنصراً في الشرطة، فيما أشار مراسل "العربية" و"الحدث" في العراق إلى إغلاق الجامعة بعد مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن.

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