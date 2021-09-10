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روسيا تسجل 18341 إصابة جديدة بكورونا و2254 بأذربيجان و413 حالة بمصر

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجّلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية 18341 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و789 حالة وفاة.

وأفاد مقر مكافحة انتشار فيروس كورونا في روسيا اليوم بأن إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة وصل إلى 7102625 حالة، كما بلغ إجمالي الوفيات 191165.

أذربيجان

سجلت أذربيجان 2254 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية وتعافي 3655 مصاباً، ووفاة 35 مصاباً.

وأفادت وكالة أذرتاج نقلاً عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء أنه جرى تسجيل 452 ألف و536 حالة إصابة وتعافي 397 ألف و224 مصاباً، وتوفي 5994 مريضاً، منهم ويستمر علاج 49 ألفا و318 مريضاً حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

مصر

سجلت مصر 413 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 12 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة في بيان لها بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغت 291585 إصابة من ضمنهم 244793 حالة شفيت، و16836 حالة وفاة.

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روسيا تسجل 18341 إصابة جديدة بكورونا و2254 بأذربيجان و413 حالة بمصر
سبق

سجّلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية 18341 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و789 حالة وفاة.

وأفاد مقر مكافحة انتشار فيروس كورونا في روسيا اليوم بأن إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة وصل إلى 7102625 حالة، كما بلغ إجمالي الوفيات 191165.

أذربيجان

سجلت أذربيجان 2254 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية وتعافي 3655 مصاباً، ووفاة 35 مصاباً.

وأفادت وكالة أذرتاج نقلاً عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء أنه جرى تسجيل 452 ألف و536 حالة إصابة وتعافي 397 ألف و224 مصاباً، وتوفي 5994 مريضاً، منهم ويستمر علاج 49 ألفا و318 مريضاً حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

مصر

سجلت مصر 413 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 12 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة في بيان لها بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغت 291585 إصابة من ضمنهم 244793 حالة شفيت، و16836 حالة وفاة.

10 سبتمبر 2021 - 3 صفر 1443
03:00 PM

روسيا تسجل 18341 إصابة جديدة بكورونا و2254 بأذربيجان و413 حالة بمصر

خلال الـ24 ساعة الماضية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجّلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية 18341 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و789 حالة وفاة.

وأفاد مقر مكافحة انتشار فيروس كورونا في روسيا اليوم بأن إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة وصل إلى 7102625 حالة، كما بلغ إجمالي الوفيات 191165.

أذربيجان

سجلت أذربيجان 2254 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية وتعافي 3655 مصاباً، ووفاة 35 مصاباً.

وأفادت وكالة أذرتاج نقلاً عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء أنه جرى تسجيل 452 ألف و536 حالة إصابة وتعافي 397 ألف و224 مصاباً، وتوفي 5994 مريضاً، منهم ويستمر علاج 49 ألفا و318 مريضاً حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

مصر

سجلت مصر 413 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 12 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة في بيان لها بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغت 291585 إصابة من ضمنهم 244793 حالة شفيت، و16836 حالة وفاة.

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