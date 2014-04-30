مصادر "سبق" تكشف الجديد في قرار إغلاق المحلات مبكراً: من ضمن المقترحات تطبيق تدريجي

تكشفت لـ "سبق" معلومات جديدة عن مشروع "إغلاق المحلات مبكراً" والذي تعكف على إعداده الجهات المعنية.

ووفقا للمعلومات اجتمعت لجنة وزارية مشكلة من عدة وزارات قبل أسابيع قليلة لمناقشة المشروع المتوقع إقراره خلال الفترة المقبلة.

وتشير المعلومات إلى أنه ومن ضمن الخيارات المطروحة التي تمت مناقشتها ، عملية التطبيق التدريجي وذلك بتحديد أوقات تدريجية للتطبيق خلال السنوات المقبلة تبدأ بإقرار إغلاق المحلات عند الثانية عشرة ليلاً -على سبيل المثال- والبدء بعد ذلك بالنزول التدريجي سنوياً حتى يتم تطبيق الإغلاق عند التاسعة ليلاً.

وأكدت المعلومات أن الخيارات لا تزال تتدارسها اللجنة الوزارية التي تعمل على المشروع.

وكان تنظيم إغلاق المحلات عند التاسعة ليلاً قد تم تداوله بين الجهات المعنية خلال السنوات الأخيرة وتخللته الكثير من المناقشات والاقتراحات.