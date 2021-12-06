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بالصور.. "سبق" وسط حلبة فورمولا1 جدة.. ختام لأجمل "كرنفال" عالمي

تصوير: عبدالله النحيط : شهدت ليلة البارحة أروع وأجمل "كرنفال" رياضي تَمثل في ختام سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا1 على حلبة كورنيش جدة، متزينًا بحضور ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.

وتواجدت "سبق" في حلبة السباق؛ موثقة تفاصيل اليوم الأخير الذي شهد نجاح المتسابق البريطاني "لويس هاميلتون"، سائق فريق مرسيدس، في حسم اللقب وذلك بعد حصوله على المركز الأول بعد منافسة شرسة مع الهولندي "ماكس فيرستابين" سائق فريق رد بل الذي حل ثانيًا؛ فيما خطف الفنلندي "فاليري بوتاس" المركز الثالث.

وتبقت الجولة النهائية على حلبة أبو ظبي الإماراتية 23 ديسمبر؛ لحسم اللقب الكبير، بعد تعادل "هاميلتون" و"فيرستابين" بمجموع النقاط، وبانتظار إعلان الفائز ببطولة فورمولا1 لعام 2021.

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بالصور.. "سبق" وسط حلبة فورمولا1 جدة.. ختام لأجمل "كرنفال" عالمي
سبق

تصوير: عبدالله النحيط : شهدت ليلة البارحة أروع وأجمل "كرنفال" رياضي تَمثل في ختام سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا1 على حلبة كورنيش جدة، متزينًا بحضور ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.

وتواجدت "سبق" في حلبة السباق؛ موثقة تفاصيل اليوم الأخير الذي شهد نجاح المتسابق البريطاني "لويس هاميلتون"، سائق فريق مرسيدس، في حسم اللقب وذلك بعد حصوله على المركز الأول بعد منافسة شرسة مع الهولندي "ماكس فيرستابين" سائق فريق رد بل الذي حل ثانيًا؛ فيما خطف الفنلندي "فاليري بوتاس" المركز الثالث.

وتبقت الجولة النهائية على حلبة أبو ظبي الإماراتية 23 ديسمبر؛ لحسم اللقب الكبير، بعد تعادل "هاميلتون" و"فيرستابين" بمجموع النقاط، وبانتظار إعلان الفائز ببطولة فورمولا1 لعام 2021.

06 ديسمبر 2021 - 2 جمادى الأول 1443
10:06 AM

بالصور.. "سبق" وسط حلبة فورمولا1 جدة.. ختام لأجمل "كرنفال" عالمي

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عيسى الحربي - جدة
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1,815

تصوير: عبدالله النحيط : شهدت ليلة البارحة أروع وأجمل "كرنفال" رياضي تَمثل في ختام سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا1 على حلبة كورنيش جدة، متزينًا بحضور ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.

وتواجدت "سبق" في حلبة السباق؛ موثقة تفاصيل اليوم الأخير الذي شهد نجاح المتسابق البريطاني "لويس هاميلتون"، سائق فريق مرسيدس، في حسم اللقب وذلك بعد حصوله على المركز الأول بعد منافسة شرسة مع الهولندي "ماكس فيرستابين" سائق فريق رد بل الذي حل ثانيًا؛ فيما خطف الفنلندي "فاليري بوتاس" المركز الثالث.

وتبقت الجولة النهائية على حلبة أبو ظبي الإماراتية 23 ديسمبر؛ لحسم اللقب الكبير، بعد تعادل "هاميلتون" و"فيرستابين" بمجموع النقاط، وبانتظار إعلان الفائز ببطولة فورمولا1 لعام 2021.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,217
201,250 سيارة ..

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