كشفت شركة جنرال موتورز عن سيارة Hummer الجديدة كليًّا، والتي جاءت بتصميم ومواصفات أثارت إعجاب الملايين من محبي السيارات رباعية الدفع في العالم. ومن أكثر ما يلفت النظر في سيارة Hummer EV الجديدة هو أنها أتت كسيارة بيك أب كبيرة مزودة بمقصورة تتسع لصفين من المقاعد، ويمكن إزالة سقف هذه المقصورة لتتحول السيارة إلى مركبة مكشوفة مميزة لعشاق رحلات السفاري. وبحسب روسيا اليوم، وتبعًا للمعلومات المتوفرة: فإن طول هيكل هذه السيارة 5 أمتار و50 سم تقريبًا، والمسافة بين محوري عجلاتها تبلغ 344 سم تقريبًا. وحصلت هذه المركبة على تقنية Super Cruise الجديدة التي يمكنها التحكم بحركة السيارة دون الاعتماد على السائق على الطرقات السريعة، وعلى نظام تعليق هوائي خاص بإمكانه أن يرفع الهيكل عدة سنتيمترات إضافية عن الأرض؛ ما يمكن Hummer من اجتياز أصعب الطرق الوعرة، فضلًا عن نظام يسمح بحركة العجلات بشكل جانبي ويسهل التنقل في الأماكن الضيقة. أما قوة هذه السيارة فتكمن بثلاثة محركات كهربائية قادرة على توليد عزم يعادل 1000 حصان، وتمكنها من التسارع من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 3 ثوان تقريبًا.

جديدة كليًّا.. تعرف على مواصفات Hummer الجبارة التي تجعلها معشوقة الملايين صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-10-24 كشفت شركة جنرال موتورز عن سيارة Hummer الجديدة كليًّا، والتي جاءت بتصميم ومواصفات أثارت إعجاب الملايين من محبي السيارات رباعية الدفع في العالم.



ومن أكثر ما يلفت النظر في سيارة Hummer EV الجديدة هو أنها أتت كسيارة بيك أب كبيرة مزودة بمقصورة تتسع لصفين من المقاعد، ويمكن إزالة سقف هذه المقصورة لتتحول السيارة إلى مركبة مكشوفة مميزة لعشاق رحلات السفاري.



وبحسب روسيا اليوم، وتبعًا للمعلومات المتوفرة: فإن طول هيكل هذه السيارة 5 أمتار و50 سم تقريبًا، والمسافة بين محوري عجلاتها تبلغ 344 سم تقريبًا.



وحصلت هذه المركبة على تقنية Super Cruise الجديدة التي يمكنها التحكم بحركة السيارة دون الاعتماد على السائق على الطرقات السريعة، وعلى نظام تعليق هوائي خاص بإمكانه أن يرفع الهيكل عدة سنتيمترات إضافية عن الأرض؛ ما يمكن Hummer من اجتياز أصعب الطرق الوعرة، فضلًا عن نظام يسمح بحركة العجلات بشكل جانبي ويسهل التنقل في الأماكن الضيقة.



أما قوة هذه السيارة فتكمن بثلاثة محركات كهربائية قادرة على توليد عزم يعادل 1000 حصان، وتمكنها من التسارع من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 3 ثوان تقريبًا.

24 أكتوبر 2020 - 7 ربيع الأول 1442 10:58 AM

جديدة كليًّا.. تعرف على مواصفات Hummer الجبارة التي تجعلها معشوقة الملايين بقوة 3 محركات كهربائية وعزم 1000 حصان وتسارع من 0 إلى 100 كلم في 3 ثوان





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كشفت شركة جنرال موتورز عن سيارة Hummer الجديدة كليًّا، والتي جاءت بتصميم ومواصفات أثارت إعجاب الملايين من محبي السيارات رباعية الدفع في العالم.



ومن أكثر ما يلفت النظر في سيارة Hummer EV الجديدة هو أنها أتت كسيارة بيك أب كبيرة مزودة بمقصورة تتسع لصفين من المقاعد، ويمكن إزالة سقف هذه المقصورة لتتحول السيارة إلى مركبة مكشوفة مميزة لعشاق رحلات السفاري.



وبحسب روسيا اليوم، وتبعًا للمعلومات المتوفرة: فإن طول هيكل هذه السيارة 5 أمتار و50 سم تقريبًا، والمسافة بين محوري عجلاتها تبلغ 344 سم تقريبًا.



وحصلت هذه المركبة على تقنية Super Cruise الجديدة التي يمكنها التحكم بحركة السيارة دون الاعتماد على السائق على الطرقات السريعة، وعلى نظام تعليق هوائي خاص بإمكانه أن يرفع الهيكل عدة سنتيمترات إضافية عن الأرض؛ ما يمكن Hummer من اجتياز أصعب الطرق الوعرة، فضلًا عن نظام يسمح بحركة العجلات بشكل جانبي ويسهل التنقل في الأماكن الضيقة.



أما قوة هذه السيارة فتكمن بثلاثة محركات كهربائية قادرة على توليد عزم يعادل 1000 حصان، وتمكنها من التسارع من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 3 ثوان تقريبًا.