"الإرياني": اسم السعودية سيرتبط باستعادة اليمن لمحيطه العربي ودحر المشروع الإيراني

قدَّم الشكر لقائد القوات المشتركة وكل مَنْ ساهم في هذه التحولات الميدانية

قال معمر الإرياني، وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية، إنه في غمرة الانتصارات التي يسطِّرها أبطال الجيش الوطني والمقاومة وألوية العمالقة نتوجه بالشكر والعرفان لقيادة المملكة العربية السعودية، ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، وكذلك للأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتوجَّه الوزير "الإرياني" بالشكر والتقدير لمن ساهم في هذه التحولات الميدانية، رجل المهمات الصعبة، الفريق أول الركن البطل مطلق الأزيمع، قائد القوات المشتركة، الذي يعمل بصمت ليل نهار لتقديم أوجه الدعم، وتذليل كل العقبات أمام الأبطال في ميادين القتال لدحر ميليشيا الإرهاب الحوثية التابعة لإيران.

وأشار إلى أنه "كما ارتبط اسم المملكة العربية السعودية بقيادة قوات درع الجزيرة التي أخمدت فتنة 2011، وجنبت البحرين مصيرًا أسود كان ينتظرها، فإنني على ثقة -ومعي السواد الأعظم من اليمنيين- بأن اسم السعودية سيرتبط باستعادة اليمن إلى محيطه العربي، ودحر المشروع التوسعي الإيراني وأداته الحوثية".