"العشيوان" مشرفًا على العلاقات الإعلامية بوزارة الحج

أصدر مدير عام الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي بوزارة الحج والعمرة الدكتور ثامر بن أحمد باعظيم
قرارًا بتعيين الزميل حمد بن خالد العشيوان مشرفًا على العلاقات الإعلامية بالوزارة.
أصدر مدير عام الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي بوزارة الحج والعمرة الدكتور ثامر بن أحمد باعظيم
قرارًا بتعيين الزميل حمد بن خالد العشيوان مشرفًا على العلاقات الإعلامية بالوزارة.
أصدر مدير عام الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي بوزارة الحج والعمرة الدكتور ثامر بن أحمد باعظيم
قرارًا بتعيين الزميل حمد بن خالد العشيوان مشرفًا على العلاقات الإعلامية بالوزارة.
أصدر مدير عام الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي بوزارة الحج والعمرة الدكتور ثامر بن أحمد باعظيم
قرارًا بتعيين الزميل حمد بن خالد العشيوان مشرفًا على العلاقات الإعلامية بالوزارة.