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"العشيوان" مشرفًا على العلاقات الإعلامية بوزارة الحج

أصدر مدير عام الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي بوزارة الحج والعمرة الدكتور ثامر بن أحمد باعظيم

قرارًا بتعيين الزميل حمد بن خالد العشيوان مشرفًا على العلاقات الإعلامية بالوزارة.

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"العشيوان" مشرفًا على العلاقات الإعلامية بوزارة الحج
سبق

أصدر مدير عام الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي بوزارة الحج والعمرة الدكتور ثامر بن أحمد باعظيم

قرارًا بتعيين الزميل حمد بن خالد العشيوان مشرفًا على العلاقات الإعلامية بالوزارة.

29 أكتوبر 2020 - 12 ربيع الأول 1442
11:39 PM

"العشيوان" مشرفًا على العلاقات الإعلامية بوزارة الحج

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أصدر مدير عام الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي بوزارة الحج والعمرة الدكتور ثامر بن أحمد باعظيم

قرارًا بتعيين الزميل حمد بن خالد العشيوان مشرفًا على العلاقات الإعلامية بالوزارة.

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