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في المرحلة الثانية من برنامج الإعداد.. الأخضر الأولمبي يواجه جنوب إفريقيا

يدشِّن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم مبارياته الودية ضمن معسكره الإعدادي في مدينة جدة، وذلك بمواجهة جنوب إفريقيا غدًا السبت على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية.

ويأتي معسكر الأخضر الأولمبي في إطار المرحلة الثانية من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو المقرر إقامتها شهر يوليو من العام الميلادي المقبل.

ميدانيًّا، أوعز سعد الشهري مدرب المنتخب في الحصة التدريبية قبل المواجهة للاعبين بتنفيذ الكرات الثابتة هجوميًّا من خلال مناورة تدريبية.

وشهدت الحصة التدريبية متابعة عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم المشرف على المنتخبات السنية الدكتور خالد بن مقرن.

المنتخب السعودي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في المرحلة الثانية من برنامج الإعداد.. الأخضر الأولمبي يواجه جنوب إفريقيا
سبق

يدشِّن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم مبارياته الودية ضمن معسكره الإعدادي في مدينة جدة، وذلك بمواجهة جنوب إفريقيا غدًا السبت على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية.

ويأتي معسكر الأخضر الأولمبي في إطار المرحلة الثانية من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو المقرر إقامتها شهر يوليو من العام الميلادي المقبل.

ميدانيًّا، أوعز سعد الشهري مدرب المنتخب في الحصة التدريبية قبل المواجهة للاعبين بتنفيذ الكرات الثابتة هجوميًّا من خلال مناورة تدريبية.

وشهدت الحصة التدريبية متابعة عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم المشرف على المنتخبات السنية الدكتور خالد بن مقرن.

13 نوفمبر 2020 - 27 ربيع الأول 1442
10:55 PM

في المرحلة الثانية من برنامج الإعداد.. الأخضر الأولمبي يواجه جنوب إفريقيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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يدشِّن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم مبارياته الودية ضمن معسكره الإعدادي في مدينة جدة، وذلك بمواجهة جنوب إفريقيا غدًا السبت على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية.

ويأتي معسكر الأخضر الأولمبي في إطار المرحلة الثانية من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو المقرر إقامتها شهر يوليو من العام الميلادي المقبل.

ميدانيًّا، أوعز سعد الشهري مدرب المنتخب في الحصة التدريبية قبل المواجهة للاعبين بتنفيذ الكرات الثابتة هجوميًّا من خلال مناورة تدريبية.

وشهدت الحصة التدريبية متابعة عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم المشرف على المنتخبات السنية الدكتور خالد بن مقرن.

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