"الصحة العالمية": لا تهاون في سلامة لقاحات كورونا

"سواميناثان" أشارت إلى ضرورة اتباع القواعد

شددت كبيرة العلماء بمنظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، على أن سلامة أي لقاح محتمل لمرض "كوفيد-19" تأتي في المقام الأول.

ونقلت "رويترز" عن الدكتورة سوميا سواميناثان، قولها في ندوة على موقع للتواصل الاجتماعي: "إن الحديث عن السرعة لا يعني أن نتهاون فيما يتعين علينا تقييمه، ولا يزال ينبغي اتباع قواعد اللعبة، وبالنسبة للأدوية واللقاحات يتعين اختبار سلامتها في المقام الأول".

ولم يرد مسؤولون من المنظمة على أسئلة "رويترز" بشأن خطوة أسترا زينيكا لتعليق تجاربها العالمية، ومنها تجارب كبيرة في مراحل متقدمة، على لقاحها التجريبي لفيروس كورونا الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، وذلك بعد مرض لم تعرف أسبابه أصاب أحد المشاركين في التجارب.