رابطة العالم الإسلامي تكرّم الفائزين في مسابقة صغار حفظة القرآن في باكستان

"علوي" يعرب عن تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها الرابطة في مختلف المجالات

كرّمت رابطة العالم الإسلامي الفائزين في المسابقة السنوية لصغار حفظة القرآن الكريم في جمهورية باكستان الإسلامية بتقديم جوائز عينية ومالية.

جاء ذلك خلال حفل أقامه المكتب الإقليمي لرابطة العالم الإسلامي في إسلام آباد ،اليوم، برعاية الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، وحضور وزير الشؤون الدينية الباكستاني نور الحق قادري، والأمين المساعد لرابطة العالم الإسلامي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزيد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، والمدير الإقليمي لمكتب الرابطة في باكستان سعد بن مسعود الحارثي.

وهنّأ الرئيس الباكستاني الفائزين بالمسابقة، معرباً عن تقديره للجهود الكبيرة التي تقدمها رابطة العالم الإسلامي في مختلف المجالات، ومنها دعم مسابقات حفظ القرآن الكريم.

كما ثمّن الجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لخدمة الإسلام والمسلمين والعناية بالحرمين الشريفين ورعاية الحجاج والمعتمرين، مؤكدا أن بلاده تولي اهتماماً كبيراً لعلاقاتها مع المملكة، وتعدها علاقات عريقة وتستند إلى قواسم دينية وثقافية مشتركة، وتتميز بالمحبة والأخوة بين شعبي البلدين.