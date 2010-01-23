النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 197 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 203 خلال الـ24 ساعة الماضية

رابطة العالم الإسلامي تكرّم الفائزين في مسابقة صغار حفظة القرآن في باكستان

"علوي" يعرب عن تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها الرابطة في مختلف المجالات

كرّمت رابطة العالم الإسلامي الفائزين في المسابقة السنوية لصغار حفظة القرآن الكريم في جمهورية باكستان الإسلامية بتقديم جوائز عينية ومالية.

جاء ذلك خلال حفل أقامه المكتب الإقليمي لرابطة العالم الإسلامي في إسلام آباد ،اليوم، برعاية الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، وحضور وزير الشؤون الدينية الباكستاني نور الحق قادري، والأمين المساعد لرابطة العالم الإسلامي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزيد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، والمدير الإقليمي لمكتب الرابطة في باكستان سعد بن مسعود الحارثي.

وهنّأ الرئيس الباكستاني الفائزين بالمسابقة، معرباً عن تقديره للجهود الكبيرة التي تقدمها رابطة العالم الإسلامي في مختلف المجالات، ومنها دعم مسابقات حفظ القرآن الكريم.

كما ثمّن الجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لخدمة الإسلام والمسلمين والعناية بالحرمين الشريفين ورعاية الحجاج والمعتمرين، مؤكدا أن بلاده تولي اهتماماً كبيراً لعلاقاتها مع المملكة، وتعدها علاقات عريقة وتستند إلى قواسم دينية وثقافية مشتركة، وتتميز بالمحبة والأخوة بين شعبي البلدين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
رابطة العالم الإسلامي تكرّم الفائزين في مسابقة صغار حفظة القرآن في باكستان
سبق

كرّمت رابطة العالم الإسلامي الفائزين في المسابقة السنوية لصغار حفظة القرآن الكريم في جمهورية باكستان الإسلامية بتقديم جوائز عينية ومالية.

جاء ذلك خلال حفل أقامه المكتب الإقليمي لرابطة العالم الإسلامي في إسلام آباد ،اليوم، برعاية الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، وحضور وزير الشؤون الدينية الباكستاني نور الحق قادري، والأمين المساعد لرابطة العالم الإسلامي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزيد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، والمدير الإقليمي لمكتب الرابطة في باكستان سعد بن مسعود الحارثي.

وهنّأ الرئيس الباكستاني الفائزين بالمسابقة، معرباً عن تقديره للجهود الكبيرة التي تقدمها رابطة العالم الإسلامي في مختلف المجالات، ومنها دعم مسابقات حفظ القرآن الكريم.

كما ثمّن الجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لخدمة الإسلام والمسلمين والعناية بالحرمين الشريفين ورعاية الحجاج والمعتمرين، مؤكدا أن بلاده تولي اهتماماً كبيراً لعلاقاتها مع المملكة، وتعدها علاقات عريقة وتستند إلى قواسم دينية وثقافية مشتركة، وتتميز بالمحبة والأخوة بين شعبي البلدين.

23 يناير 2021 - 10 جمادى الآخر 1442
04:27 PM

رابطة العالم الإسلامي تكرّم الفائزين في مسابقة صغار حفظة القرآن في باكستان

"علوي" يعرب عن تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها الرابطة في مختلف المجالات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
299

كرّمت رابطة العالم الإسلامي الفائزين في المسابقة السنوية لصغار حفظة القرآن الكريم في جمهورية باكستان الإسلامية بتقديم جوائز عينية ومالية.

جاء ذلك خلال حفل أقامه المكتب الإقليمي لرابطة العالم الإسلامي في إسلام آباد ،اليوم، برعاية الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، وحضور وزير الشؤون الدينية الباكستاني نور الحق قادري، والأمين المساعد لرابطة العالم الإسلامي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزيد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، والمدير الإقليمي لمكتب الرابطة في باكستان سعد بن مسعود الحارثي.

وهنّأ الرئيس الباكستاني الفائزين بالمسابقة، معرباً عن تقديره للجهود الكبيرة التي تقدمها رابطة العالم الإسلامي في مختلف المجالات، ومنها دعم مسابقات حفظ القرآن الكريم.

كما ثمّن الجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لخدمة الإسلام والمسلمين والعناية بالحرمين الشريفين ورعاية الحجاج والمعتمرين، مؤكدا أن بلاده تولي اهتماماً كبيراً لعلاقاتها مع المملكة، وتعدها علاقات عريقة وتستند إلى قواسم دينية وثقافية مشتركة، وتتميز بالمحبة والأخوة بين شعبي البلدين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,536
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,136
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,976
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,927

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ضربات متلاحقة لاقتلاع دوائر الفساد

ضربات متلاحقة لاقتلاع دوائر الفساد

علي آل شرمة
التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

مها الجبر
احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

عبدالمحسن الحارثي
عاقِبوا المستهترين بكورونا!

عاقِبوا المستهترين بكورونا!

صالح مطر الغامدي
لأني أُحبُّها..!

لأني أُحبُّها..!

بدر الغامدي
تحرير الموظف الأهلي

تحرير الموظف الأهلي

أحمد عجب
المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

غسان محمد عسيلان
هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

ماجد البريكان
حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حسن آل عمير
الفرص التريليونية في السعودية

الفرص التريليونية في السعودية

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة