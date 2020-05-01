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"الصحة" : تسجيل 1344 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 24097

تقنية جديدة عبر "تيك توك" يمكنها إغلاق الحسابات

طرح تطبيق التواصل الاجتماعي "تيك توك" تحديثًا جديدًا يتضمن تقنية يمكنها إغلاق الحسابات.

وكشف موقع "تايمز نيوز ناو" تفاصيل التقنية الجديدة التي يمكن من خلال "تيك توك" الإبلاغ عن معلومات مضللة، والتي قد تسبب إغلاق الحسابات المخالفة.

وتستهدف "تيك توك" من تلك الخطوة محاربة الأخبار المزيفة والمعلومات الخاطئة المنتشرة حول فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

ويمكن تفعيل تلك الميزة وتشغيلها عن طريق اتباع الخطوات التالية:

- إذا صادف مستخدم تيك توك أي فيديو يحتوي على معلومات مضلّلة غير صحيح يمكنه الإبلاغ عنه.

- يمكن النقر على النقاط الثلاث في أعلى الفيديو ستجد بينها الإبلاغ عن معلومات مضللة.

- ستجد مجموعة من المعلومات الفرعية التي تريد الإبلاغ عنها؛ من بينها "معلومات مضللة بشأن كوفيد 19".

- سينظر في تلك المقاطع المبلغ عنها من قبل المشرفين.

- في حال ثبوت أن الفيديو يحتوي على معلومات مضللة سيتم حظره.

- في حال تكرار الحساب نشر مثل تلك الفيديوهات، سيتم حظر الحساب بالكامل.

تقول الشركة إنه عندما يقوم مستخدم TikTok بالإبلاغ عن أي محتوى كـ"COVID-19 Misinformation"، فسيتم "إرساله مباشرةً إلى قائمة انتظار الإشراف ذات الأولوية التي يديرها فريق عمل داخلي، ويتم تصعيدها إلى مدققي الحقائق من جهات خارجية، تم وضعه كإجراء استباقي لتعزيز قدراتنا في معالجة المعلومات الخاطئة حول COVID-19 وإعطاء الأولوية لصنع القرار".

يتوافق تحديث "تيك توك" الجديد على نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".

تيك توك فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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تقنية جديدة عبر "تيك توك" يمكنها إغلاق الحسابات
سبق

طرح تطبيق التواصل الاجتماعي "تيك توك" تحديثًا جديدًا يتضمن تقنية يمكنها إغلاق الحسابات.

وكشف موقع "تايمز نيوز ناو" تفاصيل التقنية الجديدة التي يمكن من خلال "تيك توك" الإبلاغ عن معلومات مضللة، والتي قد تسبب إغلاق الحسابات المخالفة.

وتستهدف "تيك توك" من تلك الخطوة محاربة الأخبار المزيفة والمعلومات الخاطئة المنتشرة حول فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

ويمكن تفعيل تلك الميزة وتشغيلها عن طريق اتباع الخطوات التالية:

- إذا صادف مستخدم تيك توك أي فيديو يحتوي على معلومات مضلّلة غير صحيح يمكنه الإبلاغ عنه.

- يمكن النقر على النقاط الثلاث في أعلى الفيديو ستجد بينها الإبلاغ عن معلومات مضللة.

- ستجد مجموعة من المعلومات الفرعية التي تريد الإبلاغ عنها؛ من بينها "معلومات مضللة بشأن كوفيد 19".

- سينظر في تلك المقاطع المبلغ عنها من قبل المشرفين.

- في حال ثبوت أن الفيديو يحتوي على معلومات مضللة سيتم حظره.

- في حال تكرار الحساب نشر مثل تلك الفيديوهات، سيتم حظر الحساب بالكامل.

تقول الشركة إنه عندما يقوم مستخدم TikTok بالإبلاغ عن أي محتوى كـ"COVID-19 Misinformation"، فسيتم "إرساله مباشرةً إلى قائمة انتظار الإشراف ذات الأولوية التي يديرها فريق عمل داخلي، ويتم تصعيدها إلى مدققي الحقائق من جهات خارجية، تم وضعه كإجراء استباقي لتعزيز قدراتنا في معالجة المعلومات الخاطئة حول COVID-19 وإعطاء الأولوية لصنع القرار".

يتوافق تحديث "تيك توك" الجديد على نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".

01 مايو 2020 - 8 رمضان 1441
07:10 PM

تقنية جديدة عبر "تيك توك" يمكنها إغلاق الحسابات

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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1,014

طرح تطبيق التواصل الاجتماعي "تيك توك" تحديثًا جديدًا يتضمن تقنية يمكنها إغلاق الحسابات.

وكشف موقع "تايمز نيوز ناو" تفاصيل التقنية الجديدة التي يمكن من خلال "تيك توك" الإبلاغ عن معلومات مضللة، والتي قد تسبب إغلاق الحسابات المخالفة.

وتستهدف "تيك توك" من تلك الخطوة محاربة الأخبار المزيفة والمعلومات الخاطئة المنتشرة حول فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

ويمكن تفعيل تلك الميزة وتشغيلها عن طريق اتباع الخطوات التالية:

- إذا صادف مستخدم تيك توك أي فيديو يحتوي على معلومات مضلّلة غير صحيح يمكنه الإبلاغ عنه.

- يمكن النقر على النقاط الثلاث في أعلى الفيديو ستجد بينها الإبلاغ عن معلومات مضللة.

- ستجد مجموعة من المعلومات الفرعية التي تريد الإبلاغ عنها؛ من بينها "معلومات مضللة بشأن كوفيد 19".

- سينظر في تلك المقاطع المبلغ عنها من قبل المشرفين.

- في حال ثبوت أن الفيديو يحتوي على معلومات مضللة سيتم حظره.

- في حال تكرار الحساب نشر مثل تلك الفيديوهات، سيتم حظر الحساب بالكامل.

تقول الشركة إنه عندما يقوم مستخدم TikTok بالإبلاغ عن أي محتوى كـ"COVID-19 Misinformation"، فسيتم "إرساله مباشرةً إلى قائمة انتظار الإشراف ذات الأولوية التي يديرها فريق عمل داخلي، ويتم تصعيدها إلى مدققي الحقائق من جهات خارجية، تم وضعه كإجراء استباقي لتعزيز قدراتنا في معالجة المعلومات الخاطئة حول COVID-19 وإعطاء الأولوية لصنع القرار".

يتوافق تحديث "تيك توك" الجديد على نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".

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