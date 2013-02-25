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"الصحة العالمية" تدعو دول العالم لمنح "كورونا" طويل الأمد أهمية قصوى

يؤثر بشكل غامض على عدد كبير من المرضى

دعا الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، اليوم (الخميس)، جميع السلطات الصحية في كل أنحاء العالم إلى منح أهمية قصوى لمرض "كوفيد-19" طويل الأمد، الذي يؤثر بشكل غامض على عدد كبير من مرضى الوباء.

وشدد مدير المنظمة الإقليمي لأوروبا هانس كلوغه، في مؤتمر صحافي، على أن المرض يمثل أولوية واضحة لمنظمة الصحة العالمية ويجب أن يكون كذلك لكل السلطات الصحية، وفقاً لـ"فرانس 24".

وبين "كلوغه" أن تقارير الأعراض طويلة الأمد وردت بعد وقت قصير من اكتشاف الإصابة بالوباء، وأن بعض المرضى قوبلوا بعدم التصديق أو قلة فهم.

وأضاف أن هؤلاء المرضى في حاجة إلى الاستماع إليهم، إذا أردنا فهم التبعات طويلة الأمد وتعافيهم من "كوفيد-19".

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد لقاح كورونا

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"الصحة العالمية" تدعو دول العالم لمنح "كورونا" طويل الأمد أهمية قصوى
سبق

دعا الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، اليوم (الخميس)، جميع السلطات الصحية في كل أنحاء العالم إلى منح أهمية قصوى لمرض "كوفيد-19" طويل الأمد، الذي يؤثر بشكل غامض على عدد كبير من مرضى الوباء.

وشدد مدير المنظمة الإقليمي لأوروبا هانس كلوغه، في مؤتمر صحافي، على أن المرض يمثل أولوية واضحة لمنظمة الصحة العالمية ويجب أن يكون كذلك لكل السلطات الصحية، وفقاً لـ"فرانس 24".

وبين "كلوغه" أن تقارير الأعراض طويلة الأمد وردت بعد وقت قصير من اكتشاف الإصابة بالوباء، وأن بعض المرضى قوبلوا بعدم التصديق أو قلة فهم.

وأضاف أن هؤلاء المرضى في حاجة إلى الاستماع إليهم، إذا أردنا فهم التبعات طويلة الأمد وتعافيهم من "كوفيد-19".

25 فبراير 2021 - 13 رجب 1442
10:21 PM

"الصحة العالمية" تدعو دول العالم لمنح "كورونا" طويل الأمد أهمية قصوى

يؤثر بشكل غامض على عدد كبير من المرضى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعا الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، اليوم (الخميس)، جميع السلطات الصحية في كل أنحاء العالم إلى منح أهمية قصوى لمرض "كوفيد-19" طويل الأمد، الذي يؤثر بشكل غامض على عدد كبير من مرضى الوباء.

وشدد مدير المنظمة الإقليمي لأوروبا هانس كلوغه، في مؤتمر صحافي، على أن المرض يمثل أولوية واضحة لمنظمة الصحة العالمية ويجب أن يكون كذلك لكل السلطات الصحية، وفقاً لـ"فرانس 24".

وبين "كلوغه" أن تقارير الأعراض طويلة الأمد وردت بعد وقت قصير من اكتشاف الإصابة بالوباء، وأن بعض المرضى قوبلوا بعدم التصديق أو قلة فهم.

وأضاف أن هؤلاء المرضى في حاجة إلى الاستماع إليهم، إذا أردنا فهم التبعات طويلة الأمد وتعافيهم من "كوفيد-19".

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