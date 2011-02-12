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"الزكاة والضريبة والجمارك" تُحبط تهريب 2.4 مليون حبة كبتاجون‎ عبر منفذَيْ ميناءَيْ جدة الإسلامي وضباء

عبر محاولتَيْن لإخفائها في إرساليتَيْ "قفازات بلاستيكية" و"برتقال"

تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من إحباط محاولتَيْن لتهريب 2,483,926 حبة كبتاجون، وذلك بعد العثور عليها مُخبأةً في إرساليات وردت إلى المملكة عبر منفذَيْ ميناء جدة الإسلامي وميناء ضباء.

وأوضحت الهيئة أن محاولة التهريب الأولى كانت في جمرك ميناء جدة الإسلامي، حيث وردت إرسالية عبارة عن "قفازات بلاستيكية"، وفي أثناء إجراء عملية التفتيش على الإرسالية عُثِر على 2,060,000 حبة كبتاجون، كانت مخبأةً بطريقة مصنعية داخل كراتين القفازات.

وأضافت، أن محاولة التهريب الثانية تمّت في جمرك ميناء ضباء، حيث وردت إلى المملكة عبر الميناء إرسالية عبارة عن "برتقال" محمولة على إحدى الشاحنات، وبتفتيشها عُثر على 423,926 حبة، كانت مُخبأةً في الإطارات الاحتياطية للشاحنة.

وأوضحت الهيئة أنه وبعد التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وذلك لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات، تمّ بفضل الله القبض على مستقبليها داخل المملكة وعددهم 3 أشخاص.

وأكّدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقاً لإحدى أبرز مهامها المتمثلة في أمن وحماية المجتمع من هذه الآفات وغيرها.

ودعت المواطنين والمقيمين، إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، وذلك من خلال التواصل معها على الرقم المخصّص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني (1910@zatca.gov.sa)، أو الرقم الدولي (00966114208417)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ميناء جدة الإسلامي ميناء ضباء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الزكاة والضريبة والجمارك" تُحبط تهريب 2.4 مليون حبة كبتاجون‎ عبر منفذَيْ ميناءَيْ جدة الإسلامي وضباء
سبق

تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من إحباط محاولتَيْن لتهريب 2,483,926 حبة كبتاجون، وذلك بعد العثور عليها مُخبأةً في إرساليات وردت إلى المملكة عبر منفذَيْ ميناء جدة الإسلامي وميناء ضباء.

وأوضحت الهيئة أن محاولة التهريب الأولى كانت في جمرك ميناء جدة الإسلامي، حيث وردت إرسالية عبارة عن "قفازات بلاستيكية"، وفي أثناء إجراء عملية التفتيش على الإرسالية عُثِر على 2,060,000 حبة كبتاجون، كانت مخبأةً بطريقة مصنعية داخل كراتين القفازات.

وأضافت، أن محاولة التهريب الثانية تمّت في جمرك ميناء ضباء، حيث وردت إلى المملكة عبر الميناء إرسالية عبارة عن "برتقال" محمولة على إحدى الشاحنات، وبتفتيشها عُثر على 423,926 حبة، كانت مُخبأةً في الإطارات الاحتياطية للشاحنة.

وأوضحت الهيئة أنه وبعد التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وذلك لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات، تمّ بفضل الله القبض على مستقبليها داخل المملكة وعددهم 3 أشخاص.

وأكّدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقاً لإحدى أبرز مهامها المتمثلة في أمن وحماية المجتمع من هذه الآفات وغيرها.

ودعت المواطنين والمقيمين، إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، وذلك من خلال التواصل معها على الرقم المخصّص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني (1910@zatca.gov.sa)، أو الرقم الدولي (00966114208417)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

11 فبراير 2022 - 10 رجب 1443
02:03 PM
اخر تعديل
12 فبراير 2022 - 11 رجب 1443
03:55 AM

"الزكاة والضريبة والجمارك" تُحبط تهريب 2.4 مليون حبة كبتاجون‎ عبر منفذَيْ ميناءَيْ جدة الإسلامي وضباء

عبر محاولتَيْن لإخفائها في إرساليتَيْ "قفازات بلاستيكية" و"برتقال"

A A A
ذياب الشمري - الرياض
0
2,444

تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من إحباط محاولتَيْن لتهريب 2,483,926 حبة كبتاجون، وذلك بعد العثور عليها مُخبأةً في إرساليات وردت إلى المملكة عبر منفذَيْ ميناء جدة الإسلامي وميناء ضباء.

وأوضحت الهيئة أن محاولة التهريب الأولى كانت في جمرك ميناء جدة الإسلامي، حيث وردت إرسالية عبارة عن "قفازات بلاستيكية"، وفي أثناء إجراء عملية التفتيش على الإرسالية عُثِر على 2,060,000 حبة كبتاجون، كانت مخبأةً بطريقة مصنعية داخل كراتين القفازات.

وأضافت، أن محاولة التهريب الثانية تمّت في جمرك ميناء ضباء، حيث وردت إلى المملكة عبر الميناء إرسالية عبارة عن "برتقال" محمولة على إحدى الشاحنات، وبتفتيشها عُثر على 423,926 حبة، كانت مُخبأةً في الإطارات الاحتياطية للشاحنة.

وأوضحت الهيئة أنه وبعد التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وذلك لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات، تمّ بفضل الله القبض على مستقبليها داخل المملكة وعددهم 3 أشخاص.

وأكّدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقاً لإحدى أبرز مهامها المتمثلة في أمن وحماية المجتمع من هذه الآفات وغيرها.

ودعت المواطنين والمقيمين، إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، وذلك من خلال التواصل معها على الرقم المخصّص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني (1910@zatca.gov.sa)، أو الرقم الدولي (00966114208417)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

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