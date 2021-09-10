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فايز المالكي: جيلنا نحت في الصخر حتى أثبت موهبته

كشف عن عمل مشترك مع ممثلين مصريين قريبًا

كشف الفنان فايز المالكي عن الصعوبات التي واجهتهم كفنانين في السابق، واصفاً الجيل القديم بأنهم حفروا في الصخر حتى أثبتوا مواهبهم وإبداعهم في المجال الفني،

مشيراً في حديثه لبرنامج بالمختصر على قناة mbc عن الفروقات بين الجيل الحالي والقديم.

وقال إن "جيلهم حفر في الصخر وتعب وعاش معاناة كبيرة جداً بسبب قلة الإمكانيات".

وأضاف "هذا الجيل تهيأ وتوفر له كل شيء ويأتيك راكباً سيارة آخر موديل وقيمتها نصف مليون، ويطلب إنهاء دوره في العمل بسرعة بحجة انشغاله".

وعن النظرة الاجتماعية لهم كممثلين، أشار إلى أنهم كانوا يُناصحون لكونهم يعملون في مجال التمثيل، وقال: "النظرة الاجتماعية لنا كفنانين في السابق، كان من يقابلنا يقول لنا اتقوا الله وكأننا كفرنا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم" على حد قوله.

وأضاف "اليوم أصبح مجال الفن يتسابق الناس عليه، فهو مجال الشهرة لمن يريد الغناء والتمثيل والحصول على الشهرة للجميع من فتيات وشباب ".

ولفت ‏"أيقونة العمل الإنساني والخيري" الفنان فايز المالكي إلى ظاهرة تزايد وسرعة ظهور المشاهير بالعشرات بموضات جديدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي،

ووجه فايز المالكي في هذا الصدد نصيحة للآباء والأمهات بضرورة توعية أبنائهن وترشيد تعاملهم مع الألعاب الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف "حرام ضياع 8 ساعات من أوقات أبنائكم على مثل هذه الأجهزة في الوقت الذي يمكنهم استثماره في تعلم أشياء مفيدة لهم ولمجتمعهم".

وطالب "المالكي" بإيجاد رقابة شديدة على من وصفهم "مهابيل السناب"، منتقداً في هذا الصدد هتك الأسرار وعرض الأجساد وتصوير "المعضلين" لأجسامهم.

وعن تطور صناعة الترفيه وتنوعه اليوم في المملكة، قال فايز المالكي: "قبل تركي آل الشيخ ما كنا ندري وين نروح الخميس والجمعة، والحين خيارات الترفيه أصبحت متنوعة وفي كل مكان".

كما كشف ‏فايز المالكي عن تصوير فيلم سينمائي بين السعودية ومصر في القاهرة من بطولته وعدد من نجوم مصر، وسيبدأ تصويره بعد شهر بعد أن خضع لورشة عمل كاملة وكتابة استغرقت سنتين. (فيديو 1) (فيديو 2)

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فايز المالكي: جيلنا نحت في الصخر حتى أثبت موهبته
سبق

كشف الفنان فايز المالكي عن الصعوبات التي واجهتهم كفنانين في السابق، واصفاً الجيل القديم بأنهم حفروا في الصخر حتى أثبتوا مواهبهم وإبداعهم في المجال الفني،

مشيراً في حديثه لبرنامج بالمختصر على قناة mbc عن الفروقات بين الجيل الحالي والقديم.

وقال إن "جيلهم حفر في الصخر وتعب وعاش معاناة كبيرة جداً بسبب قلة الإمكانيات".

وأضاف "هذا الجيل تهيأ وتوفر له كل شيء ويأتيك راكباً سيارة آخر موديل وقيمتها نصف مليون، ويطلب إنهاء دوره في العمل بسرعة بحجة انشغاله".

وعن النظرة الاجتماعية لهم كممثلين، أشار إلى أنهم كانوا يُناصحون لكونهم يعملون في مجال التمثيل، وقال: "النظرة الاجتماعية لنا كفنانين في السابق، كان من يقابلنا يقول لنا اتقوا الله وكأننا كفرنا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم" على حد قوله.

وأضاف "اليوم أصبح مجال الفن يتسابق الناس عليه، فهو مجال الشهرة لمن يريد الغناء والتمثيل والحصول على الشهرة للجميع من فتيات وشباب ".

ولفت ‏"أيقونة العمل الإنساني والخيري" الفنان فايز المالكي إلى ظاهرة تزايد وسرعة ظهور المشاهير بالعشرات بموضات جديدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي،

ووجه فايز المالكي في هذا الصدد نصيحة للآباء والأمهات بضرورة توعية أبنائهن وترشيد تعاملهم مع الألعاب الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف "حرام ضياع 8 ساعات من أوقات أبنائكم على مثل هذه الأجهزة في الوقت الذي يمكنهم استثماره في تعلم أشياء مفيدة لهم ولمجتمعهم".

وطالب "المالكي" بإيجاد رقابة شديدة على من وصفهم "مهابيل السناب"، منتقداً في هذا الصدد هتك الأسرار وعرض الأجساد وتصوير "المعضلين" لأجسامهم.

وعن تطور صناعة الترفيه وتنوعه اليوم في المملكة، قال فايز المالكي: "قبل تركي آل الشيخ ما كنا ندري وين نروح الخميس والجمعة، والحين خيارات الترفيه أصبحت متنوعة وفي كل مكان".

كما كشف ‏فايز المالكي عن تصوير فيلم سينمائي بين السعودية ومصر في القاهرة من بطولته وعدد من نجوم مصر، وسيبدأ تصويره بعد شهر بعد أن خضع لورشة عمل كاملة وكتابة استغرقت سنتين. (فيديو 1) (فيديو 2)

10 سبتمبر 2021 - 3 صفر 1443
11:32 PM

فايز المالكي: جيلنا نحت في الصخر حتى أثبت موهبته

كشف عن عمل مشترك مع ممثلين مصريين قريبًا

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
7
3,152

كشف الفنان فايز المالكي عن الصعوبات التي واجهتهم كفنانين في السابق، واصفاً الجيل القديم بأنهم حفروا في الصخر حتى أثبتوا مواهبهم وإبداعهم في المجال الفني،

مشيراً في حديثه لبرنامج بالمختصر على قناة mbc عن الفروقات بين الجيل الحالي والقديم.

وقال إن "جيلهم حفر في الصخر وتعب وعاش معاناة كبيرة جداً بسبب قلة الإمكانيات".

وأضاف "هذا الجيل تهيأ وتوفر له كل شيء ويأتيك راكباً سيارة آخر موديل وقيمتها نصف مليون، ويطلب إنهاء دوره في العمل بسرعة بحجة انشغاله".

وعن النظرة الاجتماعية لهم كممثلين، أشار إلى أنهم كانوا يُناصحون لكونهم يعملون في مجال التمثيل، وقال: "النظرة الاجتماعية لنا كفنانين في السابق، كان من يقابلنا يقول لنا اتقوا الله وكأننا كفرنا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم" على حد قوله.

وأضاف "اليوم أصبح مجال الفن يتسابق الناس عليه، فهو مجال الشهرة لمن يريد الغناء والتمثيل والحصول على الشهرة للجميع من فتيات وشباب ".

ولفت ‏"أيقونة العمل الإنساني والخيري" الفنان فايز المالكي إلى ظاهرة تزايد وسرعة ظهور المشاهير بالعشرات بموضات جديدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي،

ووجه فايز المالكي في هذا الصدد نصيحة للآباء والأمهات بضرورة توعية أبنائهن وترشيد تعاملهم مع الألعاب الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف "حرام ضياع 8 ساعات من أوقات أبنائكم على مثل هذه الأجهزة في الوقت الذي يمكنهم استثماره في تعلم أشياء مفيدة لهم ولمجتمعهم".

وطالب "المالكي" بإيجاد رقابة شديدة على من وصفهم "مهابيل السناب"، منتقداً في هذا الصدد هتك الأسرار وعرض الأجساد وتصوير "المعضلين" لأجسامهم.

وعن تطور صناعة الترفيه وتنوعه اليوم في المملكة، قال فايز المالكي: "قبل تركي آل الشيخ ما كنا ندري وين نروح الخميس والجمعة، والحين خيارات الترفيه أصبحت متنوعة وفي كل مكان".

كما كشف ‏فايز المالكي عن تصوير فيلم سينمائي بين السعودية ومصر في القاهرة من بطولته وعدد من نجوم مصر، وسيبدأ تصويره بعد شهر بعد أن خضع لورشة عمل كاملة وكتابة استغرقت سنتين. (فيديو 1) (فيديو 2)

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