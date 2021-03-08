النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
أكد: اعتداءات تخريبية تستهدف إمدادات البترول للعالم.. ولا إصابات أو خسائر بالأرواح

مصدر مسؤول في "الطاقة" يشجب محاولة استهداف ميناء رأس تنورة والحي السكني في الظهران

رابطة العالم الإسلامي تدين الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت مرافق نفطية بالسعودية

أكدت تضامنها التام مع المملكة فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمن الطاقة العالمي

دانت رابطة العالم الإسلامي باسم مجامعها ومجالسها وهيئاتها العالمية كافة الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة بالمنطقة الشرقية، ومرافق شركة أرامكو بالظهران.

وتفصيلاً، قالت الرابطة في بيان، صدر عن أمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، إنها تستنكر وتدين تلك الاعتداءات الإرهابية، التي تستهدف السعودية وإمدادات وأمن الطاقة العالمي.

وأعربت الرابطة -باسم علماء وشعوب العالم الإسلامي المنضوين تحت مظلتها الجامعة- عن تضامنها ووقوفها التام مع المملكة العربية السعودية في مواجهة هذه الاعتداءات الإرهابية، وتأييدها لكافة ما تتخذه من إجراءات لحماية مقدراتها ومكتسباتها الوطنية وإمدادات وأمن الطاقة العالمي، مجددة التشديد على أن هذه الأفعال الإجرامية تعكس حالة البؤس واليأس التي يمارسها الإرهاب الطائفي في ظل هزائمه المتتالية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
رابطة العالم الإسلامي تدين الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت مرافق نفطية بالسعودية
سبق

دانت رابطة العالم الإسلامي باسم مجامعها ومجالسها وهيئاتها العالمية كافة الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة بالمنطقة الشرقية، ومرافق شركة أرامكو بالظهران.

وتفصيلاً، قالت الرابطة في بيان، صدر عن أمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، إنها تستنكر وتدين تلك الاعتداءات الإرهابية، التي تستهدف السعودية وإمدادات وأمن الطاقة العالمي.

وأعربت الرابطة -باسم علماء وشعوب العالم الإسلامي المنضوين تحت مظلتها الجامعة- عن تضامنها ووقوفها التام مع المملكة العربية السعودية في مواجهة هذه الاعتداءات الإرهابية، وتأييدها لكافة ما تتخذه من إجراءات لحماية مقدراتها ومكتسباتها الوطنية وإمدادات وأمن الطاقة العالمي، مجددة التشديد على أن هذه الأفعال الإجرامية تعكس حالة البؤس واليأس التي يمارسها الإرهاب الطائفي في ظل هزائمه المتتالية.

08 مارس 2021 - 24 رجب 1442
01:46 AM
اخر تعديل
08 مارس 2021 - 24 رجب 1442
02:00 AM

رابطة العالم الإسلامي تدين الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت مرافق نفطية بالسعودية

أكدت تضامنها التام مع المملكة فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمن الطاقة العالمي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
92

دانت رابطة العالم الإسلامي باسم مجامعها ومجالسها وهيئاتها العالمية كافة الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة بالمنطقة الشرقية، ومرافق شركة أرامكو بالظهران.

وتفصيلاً، قالت الرابطة في بيان، صدر عن أمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، إنها تستنكر وتدين تلك الاعتداءات الإرهابية، التي تستهدف السعودية وإمدادات وأمن الطاقة العالمي.

وأعربت الرابطة -باسم علماء وشعوب العالم الإسلامي المنضوين تحت مظلتها الجامعة- عن تضامنها ووقوفها التام مع المملكة العربية السعودية في مواجهة هذه الاعتداءات الإرهابية، وتأييدها لكافة ما تتخذه من إجراءات لحماية مقدراتها ومكتسباتها الوطنية وإمدادات وأمن الطاقة العالمي، مجددة التشديد على أن هذه الأفعال الإجرامية تعكس حالة البؤس واليأس التي يمارسها الإرهاب الطائفي في ظل هزائمه المتتالية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,796
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,018
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,678
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,137

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ضحايا التستر!!!

ضحايا التستر!!!

عبدالغني الشيخ
الضرورة المُهمَلة!

الضرورة المُهمَلة!

مها الجبر
فرصة أخيرة لتصحيح أوضاع المتسترين

فرصة أخيرة لتصحيح أوضاع المتسترين

علي آل شرمة
محمد بن سلمان مشغول ..

محمد بن سلمان مشغول ..

إبراهيم الحازمي
هيئة الصحة العامة.. ورياح التطوير

هيئة الصحة العامة.. ورياح التطوير

عبدالرحمن القحطاني
هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

يحيى فقيهي
أيقونة الابتزاز..!

أيقونة الابتزاز..!

ماجد البريكان
الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

غسان محمد عسيلان
أظن وأتوقع وربما!

أظن وأتوقع وربما!

عبدالرحمن المرشد
السعودية.. نموذج للاعتدال

السعودية.. نموذج للاعتدال

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة