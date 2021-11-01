البدء في استقبال طلبات الزواج الجماعي الرابع عشر بجازان

الأولوية للأيتام وذوي الإعاقة وأبناء الشهداء ونزلاء السجون

أعلنت جمعية التنمية الأسرية بجازان، بالتعاون مع لجنة الزواج الجماعي بالمنطقة، البدء في استقبال طلبات الراغبين في المشاركة بحفل الزواج الجماعي الرابع عشر للعام الحالي.

وأوضح رئيس لجنة الزواج الجماعي الشيخ موسى خمج، أن تلك النسخة من الحفل تأتي استكمالاً لحرص وتوجيهات أمير المنطقة ونائبه الدائمة، والتي نتج عنها ولله الحمد استفادة أكثر من 30 ألف شاب وفتاة خلال السنوات الماضية بالمنطقة.

من جانبه، بين رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية الدكتور رشاد السنوسي، أن تلك النسخة ستكون أولوية القبول فيها للأيتام وأبناء الشهداء وأبناء نزلاء السجون وذوي الإعاقة وغيرهم، وسيتم استقبال الطلبات ابتداء من يوم الاثنين ١٤٤٣/٣/٢٦ ولمدة أسبوع على الرابط التالي: https://forms.gle/NAEaXsJeCRq5d25r7.

