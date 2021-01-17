أمير مكة يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا
بمقر المركز الأول بمطار الملك عبدالعزيز بجدة
تلقى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم، الجرعة الثانية من لقاح كورونا بمقر مركز اللقاحات الأول بمطار الملك عبدالعزيز بجدة.
وكان الأمير الفيصل قد تلقى في وقت سابق الجرعة الأولى من لقاح كورونا بمركز اللقاحات الأول بجدة، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح كوفيد 19 التي تنفذها وزارة الصحة.
أمير مكة يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا
عبدالله الراجحي
سبق
2021-01-17
تلقى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم، الجرعة الثانية من لقاح كورونا بمقر مركز اللقاحات الأول بمطار الملك عبدالعزيز بجدة.
وكان الأمير الفيصل قد تلقى في وقت سابق الجرعة الأولى من لقاح كورونا بمركز اللقاحات الأول بجدة، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح كوفيد 19 التي تنفذها وزارة الصحة.
17 يناير 2021 - 4 جمادى الآخر 1442
06:12 PM
أمير مكة يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا
بمقر المركز الأول بمطار الملك عبدالعزيز بجدة
تلقى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم، الجرعة الثانية من لقاح كورونا بمقر مركز اللقاحات الأول بمطار الملك عبدالعزيز بجدة.
وكان الأمير الفيصل قد تلقى في وقت سابق الجرعة الأولى من لقاح كورونا بمركز اللقاحات الأول بجدة، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح كوفيد 19 التي تنفذها وزارة الصحة.