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السعودية الخامسة عالميًا والأولى عربيًا في تقديم المساعدات الإنسانية

بحسب ما أصدرته منصة التتبع المالي التابعة للأمم المتحدة "FTS"

حققت المملكة العربية السعودية إنجازًا جديدًا بحصولها على المركز الخامس عالميًا والأول عربيًا في مجال تقديم المساعدات الإنسانية بحسب ما تم نشره أمس في منصة التتبع المالي التابعة للأمم المتحدة "FTS"، حيث بلغت المساعدات السعودية المقدمة مليارًا و281 مليون دولار أمريكي، وتمثل ما نسبته 5.5 % من إجمالي المساعدات الإنسانية المدفوعة دوليًا.

‏‎وتصدرت المملكة المانحين لليمن بمبلغ مليار و216 مليون دولار أمريكي وتمثل ما نسبته 31.3 % من إجمالي المساعدات المقدمة للجمهورية اليمنية خلال عام 2019م.

ورفع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة برقيتي تهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة حصول المملكة، على المركز الخامس عالميًا والأول عربيًا في مجال تقديم المساعدات الإنسانية.

وأكد أن ما وصلت إليه المملكة من تفوق دولي على الصعيد الإنساني يأتي نتيجة الدعم غير المحدود الذي يلقاه العمل الإنساني والإغاثي من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، وهو يعكس القيم الراسخة لقيادة المملكة وشعبها، النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف.

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وفقًا للتوجيهات السامية يبادر على الفور بتسجيل جميع ما تقدمه المملكة من مساعدات وإعانات وخلافه بشكل كامل ومفصل في نظام التتبع المالي (FTS) وتوثيقها والمداومة على ذلك، والتنسيق مع الجهات المعنية لتزويد المركز بجميع المعلومات والبيانات المتعلقة بذلك وتحديثها بشكل دائم وَفْقًا لما يستجد.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المملكة العربية السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السعودية الخامسة عالميًا والأولى عربيًا في تقديم المساعدات الإنسانية
سبق

حققت المملكة العربية السعودية إنجازًا جديدًا بحصولها على المركز الخامس عالميًا والأول عربيًا في مجال تقديم المساعدات الإنسانية بحسب ما تم نشره أمس في منصة التتبع المالي التابعة للأمم المتحدة "FTS"، حيث بلغت المساعدات السعودية المقدمة مليارًا و281 مليون دولار أمريكي، وتمثل ما نسبته 5.5 % من إجمالي المساعدات الإنسانية المدفوعة دوليًا.

‏‎وتصدرت المملكة المانحين لليمن بمبلغ مليار و216 مليون دولار أمريكي وتمثل ما نسبته 31.3 % من إجمالي المساعدات المقدمة للجمهورية اليمنية خلال عام 2019م.

ورفع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة برقيتي تهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة حصول المملكة، على المركز الخامس عالميًا والأول عربيًا في مجال تقديم المساعدات الإنسانية.

وأكد أن ما وصلت إليه المملكة من تفوق دولي على الصعيد الإنساني يأتي نتيجة الدعم غير المحدود الذي يلقاه العمل الإنساني والإغاثي من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، وهو يعكس القيم الراسخة لقيادة المملكة وشعبها، النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف.

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وفقًا للتوجيهات السامية يبادر على الفور بتسجيل جميع ما تقدمه المملكة من مساعدات وإعانات وخلافه بشكل كامل ومفصل في نظام التتبع المالي (FTS) وتوثيقها والمداومة على ذلك، والتنسيق مع الجهات المعنية لتزويد المركز بجميع المعلومات والبيانات المتعلقة بذلك وتحديثها بشكل دائم وَفْقًا لما يستجد.

09 يناير 2020 - 14 جمادى الأول 1441
02:14 PM

السعودية الخامسة عالميًا والأولى عربيًا في تقديم المساعدات الإنسانية

بحسب ما أصدرته منصة التتبع المالي التابعة للأمم المتحدة "FTS"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حققت المملكة العربية السعودية إنجازًا جديدًا بحصولها على المركز الخامس عالميًا والأول عربيًا في مجال تقديم المساعدات الإنسانية بحسب ما تم نشره أمس في منصة التتبع المالي التابعة للأمم المتحدة "FTS"، حيث بلغت المساعدات السعودية المقدمة مليارًا و281 مليون دولار أمريكي، وتمثل ما نسبته 5.5 % من إجمالي المساعدات الإنسانية المدفوعة دوليًا.

‏‎وتصدرت المملكة المانحين لليمن بمبلغ مليار و216 مليون دولار أمريكي وتمثل ما نسبته 31.3 % من إجمالي المساعدات المقدمة للجمهورية اليمنية خلال عام 2019م.

ورفع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة برقيتي تهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة حصول المملكة، على المركز الخامس عالميًا والأول عربيًا في مجال تقديم المساعدات الإنسانية.

وأكد أن ما وصلت إليه المملكة من تفوق دولي على الصعيد الإنساني يأتي نتيجة الدعم غير المحدود الذي يلقاه العمل الإنساني والإغاثي من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، وهو يعكس القيم الراسخة لقيادة المملكة وشعبها، النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف.

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وفقًا للتوجيهات السامية يبادر على الفور بتسجيل جميع ما تقدمه المملكة من مساعدات وإعانات وخلافه بشكل كامل ومفصل في نظام التتبع المالي (FTS) وتوثيقها والمداومة على ذلك، والتنسيق مع الجهات المعنية لتزويد المركز بجميع المعلومات والبيانات المتعلقة بذلك وتحديثها بشكل دائم وَفْقًا لما يستجد.

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