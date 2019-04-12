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شاهد .. "سبق" توثق خلو "دائري مكة" من المركبات وانتشار دوريات المرور

نقاط ثابتة ومتحركة واستيقاف السيارات للتأكد من تطبيق شروط الاستثناء

تواصل الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة متابعتها لتطبيق قرار المنع من خلال النقاط الأمنية المنتشرة في شوارع وطرقات العاصمة المقدسة، بالإضافة إلى الدوريات المتحركة، وتتعامل الجهات الأمنية بالحزم وتطبيق النظام على المخالفين.

"سبق" وثقت خلال جولتها الميدانية خلو الدائري الرابع من المركبات، ووجود عدد من دوريات المرور في "الدائري"، تمركزت في الاتجاهين.

يقوم رجال المرور باستيقاف أي مركبة على الطريق والتأكد من استيفائها لشروط الاستثناء للخروج في وقت المنع من خلال إثبات ما يبرز السماح لها بالتحرك، ويتم ضبط المخالفين إن وجدوا.

وخلا الدائري الرابع تمامًا من المركبات والذي أظهر مدى التزام أهالي مكة بالتوجيهات الصادرة بمنع التجول.

فيروس كورونا الجديد منع التجول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد .. "سبق" توثق خلو "دائري مكة" من المركبات وانتشار دوريات المرور
سبق

تواصل الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة متابعتها لتطبيق قرار المنع من خلال النقاط الأمنية المنتشرة في شوارع وطرقات العاصمة المقدسة، بالإضافة إلى الدوريات المتحركة، وتتعامل الجهات الأمنية بالحزم وتطبيق النظام على المخالفين.

"سبق" وثقت خلال جولتها الميدانية خلو الدائري الرابع من المركبات، ووجود عدد من دوريات المرور في "الدائري"، تمركزت في الاتجاهين.

يقوم رجال المرور باستيقاف أي مركبة على الطريق والتأكد من استيفائها لشروط الاستثناء للخروج في وقت المنع من خلال إثبات ما يبرز السماح لها بالتحرك، ويتم ضبط المخالفين إن وجدوا.

وخلا الدائري الرابع تمامًا من المركبات والذي أظهر مدى التزام أهالي مكة بالتوجيهات الصادرة بمنع التجول.

11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
11:48 PM

شاهد .. "سبق" توثق خلو "دائري مكة" من المركبات وانتشار دوريات المرور

نقاط ثابتة ومتحركة واستيقاف السيارات للتأكد من تطبيق شروط الاستثناء

A A A
أحمد العبدالله - الرياض
1
2,499

تواصل الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة متابعتها لتطبيق قرار المنع من خلال النقاط الأمنية المنتشرة في شوارع وطرقات العاصمة المقدسة، بالإضافة إلى الدوريات المتحركة، وتتعامل الجهات الأمنية بالحزم وتطبيق النظام على المخالفين.

"سبق" وثقت خلال جولتها الميدانية خلو الدائري الرابع من المركبات، ووجود عدد من دوريات المرور في "الدائري"، تمركزت في الاتجاهين.

يقوم رجال المرور باستيقاف أي مركبة على الطريق والتأكد من استيفائها لشروط الاستثناء للخروج في وقت المنع من خلال إثبات ما يبرز السماح لها بالتحرك، ويتم ضبط المخالفين إن وجدوا.

وخلا الدائري الرابع تمامًا من المركبات والذي أظهر مدى التزام أهالي مكة بالتوجيهات الصادرة بمنع التجول.

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