رياح سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية على محافظتيْ جدة ورابغ

الحالة تستمر حتى الساعة الـ2 مساءً

نبه المركز الوطني للأرصاد، من نشاط للرياح السطحية، تشمل تأثيراتها المصاحبة، تدنيًا في مدى الرؤية، على محافظتي جدة، تشمل: مركز ثول، ورابغ كامل المحافظة، والمناطق المفتوحة، والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة 4 من صباح اليوم، وتستمر حتى الساعة الـ2 مساءً.