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مكة.. 6 شهور على غياب "الصماني" وذووه يناشدون البحث عنه

شقيقه لـ"سبق": فُقد بجوار سجن الإصلاحيه ويعاني من حالة نفسية

ناشدت أسرة المواطن المفقود محمود علي الصماني، "29 عامًا"، البحث عنه أو من يملك معلومات عنه التواصل على رقم شقيقيه "0502034068".

وقال شقيقه لـ"سبق": فقد أخي محمود في العمرة بتاريخ ١٤٤١/٤/٢٠هـ، بجوار سجن الإصلاحية منذ ستة أشهر.

وأضاف: يعاني أخي من حالة نفسية، ولا يملك جوالًا أو مالًا، وتم إبلاغ شرطة الشرائع عن تغيبه عن المنزل من قبل والدته ولم يتم العثور عليه للآن.

وتابع: كان أبي يتمنى أن يشاهد ابنه قبل أن يموت، لكن سبق الأجل عليه، فمات والدي قبل ثلاثة أشهر ولم يشاهد شقيقي المفقود ولم يره.

وقال: "لم نترك مستشفى أو ثلاجة أموات أو موقعًا، يمكن أن يتواجد فيه إلا وسئلنا عنه، لكن دون جدوى، ونناشد من يعثر عليه سرعة إبلاغنا أو الاتصال برقم العمليات الموحد 911 فوالدتي تتمنى مشاهدته هي أيضًا".

مفقود مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مكة.. 6 شهور على غياب "الصماني" وذووه يناشدون البحث عنه
سبق

ناشدت أسرة المواطن المفقود محمود علي الصماني، "29 عامًا"، البحث عنه أو من يملك معلومات عنه التواصل على رقم شقيقيه "0502034068".

وقال شقيقه لـ"سبق": فقد أخي محمود في العمرة بتاريخ ١٤٤١/٤/٢٠هـ، بجوار سجن الإصلاحية منذ ستة أشهر.

وأضاف: يعاني أخي من حالة نفسية، ولا يملك جوالًا أو مالًا، وتم إبلاغ شرطة الشرائع عن تغيبه عن المنزل من قبل والدته ولم يتم العثور عليه للآن.

وتابع: كان أبي يتمنى أن يشاهد ابنه قبل أن يموت، لكن سبق الأجل عليه، فمات والدي قبل ثلاثة أشهر ولم يشاهد شقيقي المفقود ولم يره.

وقال: "لم نترك مستشفى أو ثلاجة أموات أو موقعًا، يمكن أن يتواجد فيه إلا وسئلنا عنه، لكن دون جدوى، ونناشد من يعثر عليه سرعة إبلاغنا أو الاتصال برقم العمليات الموحد 911 فوالدتي تتمنى مشاهدته هي أيضًا".

02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441
09:45 PM

مكة.. 6 شهور على غياب "الصماني" وذووه يناشدون البحث عنه

شقيقه لـ"سبق": فُقد بجوار سجن الإصلاحيه ويعاني من حالة نفسية

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
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ناشدت أسرة المواطن المفقود محمود علي الصماني، "29 عامًا"، البحث عنه أو من يملك معلومات عنه التواصل على رقم شقيقيه "0502034068".

وقال شقيقه لـ"سبق": فقد أخي محمود في العمرة بتاريخ ١٤٤١/٤/٢٠هـ، بجوار سجن الإصلاحية منذ ستة أشهر.

وأضاف: يعاني أخي من حالة نفسية، ولا يملك جوالًا أو مالًا، وتم إبلاغ شرطة الشرائع عن تغيبه عن المنزل من قبل والدته ولم يتم العثور عليه للآن.

وتابع: كان أبي يتمنى أن يشاهد ابنه قبل أن يموت، لكن سبق الأجل عليه، فمات والدي قبل ثلاثة أشهر ولم يشاهد شقيقي المفقود ولم يره.

وقال: "لم نترك مستشفى أو ثلاجة أموات أو موقعًا، يمكن أن يتواجد فيه إلا وسئلنا عنه، لكن دون جدوى، ونناشد من يعثر عليه سرعة إبلاغنا أو الاتصال برقم العمليات الموحد 911 فوالدتي تتمنى مشاهدته هي أيضًا".

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