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"سدايا": "قريبًا".. إضافة خدمة حجز موعد لتطعيم لقاح كورونا من خلال تطبيق توكلنا

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" أنه سيتم قريبًا إضافة خدمة حجز موعد لتطعيم لقاح (كوفيد- 19) من خلال تطبيق توكلنا، وسيُعلَن ذلك من خلال قنوات توكلنا الرسمية (التطبيق والموقع وحسابات التواصل الاجتماعي).

ودعت "سدايا" جميع مستخدمي تطبيق توكلنا إلى تحديث التطبيق عبر متاجر (Google Play) و(App Store) و(App Gallery).

يُذكر أن تطبيق توكلنا تمت تهيئته تقنيًّا ليقدِّم العديد من الخدمات التي تلبِّي احتياجات مواطني ومقيمي السعودية.

فيروس كورونا الجديد توكلنا سدايا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سدايا": "قريبًا".. إضافة خدمة حجز موعد لتطعيم لقاح كورونا من خلال تطبيق توكلنا
سبق

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" أنه سيتم قريبًا إضافة خدمة حجز موعد لتطعيم لقاح (كوفيد- 19) من خلال تطبيق توكلنا، وسيُعلَن ذلك من خلال قنوات توكلنا الرسمية (التطبيق والموقع وحسابات التواصل الاجتماعي).

ودعت "سدايا" جميع مستخدمي تطبيق توكلنا إلى تحديث التطبيق عبر متاجر (Google Play) و(App Store) و(App Gallery).

يُذكر أن تطبيق توكلنا تمت تهيئته تقنيًّا ليقدِّم العديد من الخدمات التي تلبِّي احتياجات مواطني ومقيمي السعودية.

15 ديسمبر 2020 - 30 ربيع الآخر 1442
12:58 AM
اخر تعديل
15 ديسمبر 2020 - 30 ربيع الآخر 1442
03:37 AM

"سدايا": "قريبًا".. إضافة خدمة حجز موعد لتطعيم لقاح كورونا من خلال تطبيق توكلنا

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
5
11,503

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" أنه سيتم قريبًا إضافة خدمة حجز موعد لتطعيم لقاح (كوفيد- 19) من خلال تطبيق توكلنا، وسيُعلَن ذلك من خلال قنوات توكلنا الرسمية (التطبيق والموقع وحسابات التواصل الاجتماعي).

ودعت "سدايا" جميع مستخدمي تطبيق توكلنا إلى تحديث التطبيق عبر متاجر (Google Play) و(App Store) و(App Gallery).

يُذكر أن تطبيق توكلنا تمت تهيئته تقنيًّا ليقدِّم العديد من الخدمات التي تلبِّي احتياجات مواطني ومقيمي السعودية.

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