"أمانة الشرقية" تطرح حزمة جديدة من الفرص والخدمات للمستثمرين

تضمّنت مدنًا ترفيهية ومائية وأكواريوم ومراكز تسوق ومولات

طرحت أمانة المنطقة الشرقية حزمة جديدة لأبرز الفرص الاستثمارية، والتي تنوعت بين فرص استثمارية دائمة وأخرى مؤقتة، بالإضافة إلى مجموعة من الخِدْمات والتسهيلات التي تقدمها الأمانة، ممثلة في وكالة الاستثمارات وتنمية الإيرادات وبجميع وكالاتها وإدارتها للمستفيدين عامة، والمستثمرين على وجه الخصوص.



وأوضح المتحدث الرسمي باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان؛ أن الفرص الاستثمارية التي تم طرحها تضمّنت مدنًا ترفيهية ومائية وأكوريوم ومراكز تسوق ومولات، ومشروعًا للألعاب الذكية والمحاكاة ومنصات للمهرجانات والفعاليات، ومتاجر وقاعات سينما، ومجمعات مطاعم ومراكز صحية وعلاجية ورياضية، ومواقع للفروسية والتدريب ومحلات تجزئة ومسطحات خضراء، وممرات للمشاة ومواقف سيارات ومنطقة للمنتجعات والبوليفارد وخدمات عامة.



وأكد الصفيان أن هذه الفرص الاستثمارية وما تتضمنه من خدمات ومشروعات تنموية ترفيهية وخدمية، بالشراكة مع القطاع الخاص؛ تعتبر امتدادًا لجهود الأمانة الرامية لتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص لخدمة المواطن والمقيم، من خلال تنفيذ مشروعات مهمة تخدم المنطقة الشرقية وقاطنيها، مشددًا على أن الأمانة تسعى إلى خلق أكبر عدد من الفرص الاستثمارية وإتاحتها أمام المستثمرين للأعوام القادمة في العديد من المجالات.



وتابع: حرصت أمانة المنطقة الشرقية من خلال وكالة الاستثمارات وتنمية الإيرادات، على تنوع مجالات الفرص الاستثمارية في شتى الأنشطة، والتي بدورها ستُساهم في النمو الاقتصادي للمنطقة، وتحقق تطورًا كبيرًا في تنمية إيراداتها وتسريع التنمية بالمنطقة بالشراكة مع القطاع الخاص، داعيًا إلى الدخول لموقع أمانة المنطقة الشرقية من خلال الرابط: www.eamana.gov.sa للاطلاع على الفرص الاستثمارية المطروحة.



وأكد الصفيان سعي أمانة المنطقة الشرقية لتطوير بيئة المنطقة الاستثمارية بمبادرات وفرص استثمارية متنوعة، لافتًا إلى إطلاق العديد من المبادرات الهادفة إلى تحفيز البيئة الاستثمارية في المنطقة؛ ترجمةً لأهداف رؤية المملكة 2030 وخطط التحول الوطني 2020، التي ترتكز على تطوير منظومة الاستثمارات، خاصة أن المملكة تترأس هذا العام مجموعة العشرين.